Война санкций⁠,
0

Китай ввел санкции против двух министров Тайваня

Сюжет
Война санкций
Министрам и членам их семей запретили въезд в Китай, Гонконг и Макао. Санкции против них ввели из-за поддержки министрами независимости Тайваня, уточнил Чэнь Биньхуа

Китайские власти ввели санкции в отношении главы ведомства внутренних дел Тайваня Лю Шифан и главы минобразования острова Чжэн Инъяо, заявил представитель ведомства КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа на брифинге в Пекине, сообщает Bloomberg.

Министров включили в список «упорных тайваньских сепаратистов» за поддержку независимости острова, сказал Чэнь Биньхуа. Он также пообещал, что Китай примет меры наказания.

Телеканал TVBC сообщил, что министрам и членам их семей запретили въезд в Китай, Гонконг и Макао. Меры также ограничат их сотрудничество с учреждениями и организациями.

Чэнь Биньхуа также объявил о внесении в черный список прокурора Высшей прокуратуры Тайваня Чэнь Шу-и.

Минобороны Тайваня заявило о готовности ответить на военные учения Китая
Политика
Фото:Ezra Acayan / Getty Images

Ограничительные меры были введены на фоне роста региональной напряженности. В ноябре премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что гипотетическое нападение Китая на Тайвань может стать «угрожающей выживанию ситуацией» для Японии, что позволит стране воспользоваться правом на коллективную самооборону. Китай в ответ пригрозил Японии «сокрушительным поражением».

Кроме того, в декабре 2025 года США объявили о продаже Тайваню вооружений на сумму $11,1 млрд — крупнейшем в истории пакете военной помощи острову. В пакет вошли в том числе восемь контрактов на 82 системы HIMARS и 420 ракет ATACMS, дроны и другая техника. В США подчеркнули, что приняли решение о поставках ради национальной безопасности, безопасности Тайваня.

В конце декабря Китай также объявил о проведении 30 декабря масштабных военных учений «Справедливая миссия — 2025» вокруг Тайваня с участием всех родов войск, включая боевые стрельбы и временные ограничения в море и воздухе. «Эти [учения] служат серьезным предупреждением сепаратистским силам «независимости Тайваня» и силам внешнего вмешательства», — заявил тогда в своем сообщении представитель Восточного командования Народно-освободительной армии Китая.

Тайвань, объявивший о своей независимости в 1949 году, отвергает модель «одна страна, две системы», продвигаемую Китаем с 1980-х годов.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

