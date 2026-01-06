 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
Генпрокурор Венесуэлы напомнил США о президентском иммунитете Мадуро

Военные США захватили Мадуро
Тарек Сааб (в центре)
Тарек Сааб (в центре) (Фото: Gaby Oraa / Reuters)

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Сааб призвал США прекратить расследование уголовного дела о наркотерроризме, возбужденном против президента страны Николаса Мадуро, из-за отсутствия юрисдикции, передает венесуэльский телеканал VTV Сanal8.

Кроме того, по словам генпрокурора, Мадуро как глава государства обладает иммунитетом от судебного преследования, что закреплено в международном праве. Сааб подчеркнул важность признания официального статуса Мадуро на момент предполагаемых действий. Он назвал операцию США актом терроризма, нарушающим Устав ООН.

Генпрокурор также добавил, что прокуратура намерена расследовать гибель людей в Каракасе из-за действий США. Согласно последним данным, число погибших составляет не менее 80 военных и гражданских лиц. В их числе 32 гражданина Кубы.

«Родина в хороших руках, папа» и суд над Мадуро в США. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

В Вашингтоне признают гибель десятков людей в результате операции. «У нас было много солдат на земле. Во время операции в Венесуэле погибло много кубинских солдат — они знали, что мы собирались в Венесуэлу», — заявил президент США Дональд Трамп.

Американские военные 3 января захватили Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезли в Нью-Йорк, где суд предъявил венесуэльскому политику обвинения в «наркотерроризме». Мадуро не признал вины и заявил на первом судебном заседании, что по-прежнему является президентом своей страны.

В качестве временного главы Венесуэлы присягу приняла вице-президент республики Делси Родригес. Bloomberg со ссылкой на источники в администрации США пишет, что Трамп может поддержать ее кандидатуру для замены Мадуро на этом посту из-за ее опыта развития нефтяного сектора.

В то же время The Telegraph отмечает, что у Трампа и его команды до сих пор нет четкого плана действий в отношении будущего Венесуэлы.

В наручниках и тюремной футболке: первый суд над Мадуро. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Денис Малышев
Венесуэла Николас Мадуро США Дональд Трамп
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
