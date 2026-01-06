Стармер заявил, что Британия и Франция построят военные базы на Украине
После прекращения огня на Украине Великобритания и Франция планируют построить на ее территории военные базы, заявил премьер-министр Британии Кир Стармер.
«И поэтому я могу сказать, что после прекращения огня Великобритания и Франция создадут военные центры по всей Украине», — сказал он.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах