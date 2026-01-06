Стармер заявил, что Британия и Франция построят военные базы на Украине

После прекращения огня на Украине Великобритания и Франция планируют построить на ее территории военные базы, заявил премьер-министр Британии Кир Стармер.

«И поэтому я могу сказать, что после прекращения огня Великобритания и Франция создадут военные центры по всей Украине», — сказал он.

Материал дополняется