Военная операция на Украине⁠,
0

Стармер заявил, что Британия и Франция построят военные базы на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

После прекращения огня на Украине Великобритания и Франция планируют построить на ее территории военные базы, заявил премьер-министр Британии Кир Стармер.

«И поэтому я могу сказать, что после прекращения огня Великобритания и Франция создадут военные центры по всей Украине», — сказал он.

Материал дополняется

Персоны
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Прямой эфир
