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Падение режима Асада ,  
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WSJ узнала о выводе основных сил Ирана из Сирии после бегства Асада

WSJ: Иран вывел основную часть своих сил из Сирии после свержения Асада
Сюжет
Падение режима Асада
Большая часть иранских сил покинула Сирию, военные бежали в Тегеран, Ирак и Ливан, оставив значительное количество техники и оружия, сообщили источники WSJ. В Госдепе не исключили их попыток вернуться в «очень враждебную» страну
Фото: Ali Haj Suleiman / Getty Images
Фото: Ali Haj Suleiman / Getty Images

Значительная часть иранских войск покинула Сирию после свержения президента Башара Асада, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц США, ЕС и арабских стран.

Как заявили западные дипломаты, тысячи иранских военнослужащих и их союзников бежали из Сирии и были вынуждены оставить значительное количество военной техники и оружия, которые позднее были уничтожены Израилем или захвачены боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) и другими группировками.

Большинство из них, в том числе офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР), бежали в приграничный город Эль-Кайм в Ираке, некоторые вылетели из Дамаска в Тегеран, а представители ливанского движения «Хезболла» бежали в Ливан, утверждают источники WSJ.

«Это не значит, что они не будут пытаться вернуться, но это очень враждебная территория», — сказала WSJ помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф.

Новое правительство Сирии во главе с ХТШ, сражавшейся против поддерживаемого Ираном режима, считает Тегеран серьезной угрозой и планирует не дать ему восстановить военное присутствие в республике, отмечает издание. Так, лидер повстанцев Ахмед аш-Шараа в декабре в интервью Asharq Al-Awsat утверждал, что поражение Асада «отбросило иранский проект в регионе на 40 лет назад».

«Убрав иранское ополчение и закрыв Сирию от иранского влияния, мы послужили интересам региона, добившись того, чего не смогли добиться дипломатия и внешнее давление, с минимальными потерями», — сказал он.

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Реджеп Тайип Эрдоган (в центре)
После «арабской весны» Иран потратил миллиарды долларов и направил в Сирию тысячи военнослужащих и ополченцев для поддержки Асада, отмечает WSJ. Дамаск был главным союзником Тегерана на Ближнем Востоке и критически важным сухопутным коридором для военных поставок ливанскому движению «Хезболла». Иранские официальные лица связывают присутствие в Сирии и Ираке с «защитой священных для шиитов мест», пишет издание.

Влияние Ирана на Ближнем Востоке ослабло, а его уязвимость увеличилась, в том числе из-за израильских авиаударов по военным объектам в октябре, а также ответных ракетных атак Тегерана в прошлом году.

В конце ноября антиправительственные силы во главе с ХТШ начали наступление и 8 декабря объявили о контроле над Дамаском и свержении режима Асада. Президент Сирии сложил свои полномочия и получил убежище в России. The New York Times со ссылкой на источники писал, что накануне этих событий Иран начал эвакуацию военных и дипломатов из Сирии в Ирак и Ливан.

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Сирия Иран Башар Асад Хайят Тахрир аш-Шам Израиль Ирак Ливан Хезболла
Башар Асад фото

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политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
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