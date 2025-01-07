WSJ узнала о выводе основных сил Ирана из Сирии после бегства Асада
Значительная часть иранских войск покинула Сирию после свержения президента Башара Асада, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц США, ЕС и арабских стран.
Как заявили западные дипломаты, тысячи иранских военнослужащих и их союзников бежали из Сирии и были вынуждены оставить значительное количество военной техники и оружия, которые позднее были уничтожены Израилем или захвачены боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) и другими группировками.
Большинство из них, в том числе офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР), бежали в приграничный город Эль-Кайм в Ираке, некоторые вылетели из Дамаска в Тегеран, а представители ливанского движения «Хезболла» бежали в Ливан, утверждают источники WSJ.
«Это не значит, что они не будут пытаться вернуться, но это очень враждебная территория», — сказала WSJ помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф.
Новое правительство Сирии во главе с ХТШ, сражавшейся против поддерживаемого Ираном режима, считает Тегеран серьезной угрозой и планирует не дать ему восстановить военное присутствие в республике, отмечает издание. Так, лидер повстанцев Ахмед аш-Шараа в декабре в интервью Asharq Al-Awsat утверждал, что поражение Асада «отбросило иранский проект в регионе на 40 лет назад».
«Убрав иранское ополчение и закрыв Сирию от иранского влияния, мы послужили интересам региона, добившись того, чего не смогли добиться дипломатия и внешнее давление, с минимальными потерями», — сказал он.
Влияние Ирана на Ближнем Востоке ослабло, а его уязвимость увеличилась, в том числе из-за израильских авиаударов по военным объектам в октябре, а также ответных ракетных атак Тегерана в прошлом году.
В конце ноября антиправительственные силы во главе с ХТШ начали наступление и 8 декабря объявили о контроле над Дамаском и свержении режима Асада. Президент Сирии сложил свои полномочия и получил убежище в России. The New York Times со ссылкой на источники писал, что накануне этих событий Иран начал эвакуацию военных и дипломатов из Сирии в Ирак и Ливан.
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