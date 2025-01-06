Эрдоган пообещал предотвратить распад Сирии «необходимыми шагами»

Турецкий президент заверил, что территориальная целостность Сирии отвечает интересам Анкары

Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Эрдоган после заседания правительства выступил с обращением к стране, в котором рассказал о планах властей во внутренней и внешней политике. Часть времени он посвятил ситуации в соседней Сирии.

По словам Эрдогана, в истории Сирии началась новая эра. «Мы видим, что новая сирийская администрация пытается построить Сирию на основе территориальной целостности и единства страны и полна решимости сделать это. Это отвечает и нашим интересам», — цитирует Эрдогана Haber Turk.

Как отметил он, Турция не согласится на распад Сирии. «Если мы увидим риск разрушения единой структуры в этой стране, то быстро предпримем необходимые шаги», — сказал турецкий президент.

В середине декабря в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном Эрдоган также заявил, что Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Сирии. При этом он предупредил, что Турция примет упреждающие меры против террористических группировок в Сирии, к которым Анкара относит и Рабочую партию Курдистана.

25 декабря в ходе выступления в парламенте Эрдоган заявил, что курдские формирования в Сирии либо сложат оружие, либо «будут похоронены». «Эти преступники-сепаратисты либо сами попрощаются со своим оружием, либо будут похоронены вместе с ним на сирийской земле. Мы ликвидируем террористическую организацию, которая пытается построить стену крови между нами и нашими курдскими братьями», — сказал он.

Пришедшие в Сирии к власти группировки с начала декабря атакуют формирования курдов. Последние после падения режима Башара Асада обратились к США за помощью и попросили их оказать на Турцию давление.