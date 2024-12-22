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Политика ,  
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Катар пригрозил прекратить поставки СПГ в Европу

Речь идет о штрафах, которые в будущем могут грозить за отказ компаний устранять негативные последствия своих действий для прав человека и окружающей среды. В первом полугодии 2024-го Катар вошел в первую тройку поставщиков СПГ ЕС
Доха,&nbsp;Катар
Доха, Катар (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Катар откажется от поставок сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС, если объединение решит применить штрафы в отношении госкомпании QatarEnergy по Директиве о комплексной проверке корпоративной устойчивости, заявил катарский министр энергетики Саад аль-Кааби Financial Times (FT).

«Я не допущу, чтобы нас наказывали. Я прекращу поставки газа в Европу», — сказал аль-Кааби.

Директива, которая вступила в силу в июле этого года, требует от работающих в ЕС крупных компаний выявлять и устранять потенциальные и фактические неблагоприятные воздействия на права человека и окружающую среду, возникающие в результате собственной деятельности компании, ее «дочек» и партнеров. Директива — часть действий ЕС по достижению нулевого уровня выбросов в атмосферу к 2050 году.

Требования пока не действуют: директиву страны ЕС должны включить в свое национальное законодательство к июлю 2026-го, а применять ее к первым компаниям начнут с 2027 года.

Принуждать к выполнению директивы юрлиц будут посредством предписаний и санкций, в том числе штрафов. FT пишет, что речь идет о штрафах не менее чем 5% годовой выручки компаний.

«5% дохода QatarEnergy — это 5% дохода государства Катар. Это деньги народа... поэтому я не могу потерять такие деньги — и никто не согласится потерять такие деньги», — подчеркнул аль-Кааби.

Министр объяснил невозможность выполнения требований директивы тем, что в глобальной цепочке поставок QatarEnergy участвует примерно 100 тыс. компаний, и проводить их аудит будет затратно и в плане финансов, и в плане человеческих ресурсов. Кроме того, он посчитал нереальным достижения для энергокомпании нулевого уровня выбросов.

Аль-Кааби отметил, что Катар оценит возможность заплатить штрафы, если речь будет идти о 5% от выручки в Европе, а не общемировой.

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Фото:Сергей Красноухов / РИА Новости

В прошлом году поставки газа из Катара в ЕС составили 15,5 млрд куб. м, или 5,3% от общего объема импорта. По этому показателю страна стала шестой среди государств, у которых Брюссель покупал газ. На первом месте была Норвегия (30,3%, 87,8 млрд куб. м), на втором — США (19,4%, 56,2 млрд куб. м), на третьем — Россия (по трубопроводам — 8,7%, 25,1 млрд куб. м, и в виде СПГ — 6,1%, 17,8 млрд куб. м), на четвертом — страны Северной Африки (14,1%, 41 млрд куб. м), на пятом — Британия (5,7%, 16,6 млрд куб. м).

Согласно данным Института экономики энергетики и финансового анализа, в первом полугодии 2024-го Катар занимал третье место среди поставщиков СПГ в Европу с долей 11%. Первая позиция у США (46% импорта), вторая — у России (21%).

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