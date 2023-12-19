Шойгу назвал ВС России самыми подготовленными и боеспособными в мире

Шойгу назвал российскую армию самой подготовленной и боеспособной в мире

Фото: Александр Река / ТАСС

Российская армия — самая подготовленная и боеспособная в мире, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства.

«На сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях», — подчеркнул он.

Опыт спецоперации показал, что армия России может «адекватно и оперативно» реагировать на действия любого современного противника, добавил Шойгу. По его словам, боевой опыт уже получили более 650 тыс. российских военных.

Министр рассказал, что в 2024 году спецоперация продолжится до полного выполнения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

Помимо этого, в ходе спецоперации российская техника прошла жесткую проверку и показала свое превосходство над аналогичными образцами вооружений стран НАТО.

Путин на заседании также отметил, что попытки Запада нанести стратегическое поражение России разбились о мужество и стойкость российского солдата и столкнулись с возросшей мощью российской армии и потенциалом российской промышленности.