Bild сообщил о неизвестных дронах над военными полигонами Германии
Больше года над немецкими полигонами, где проходят совместные тренировки военных Германии и Украины, и над казармами появляются неопознанные дроны. Немецкие чиновники считают, что за этим «стоит Москва», пишет Bild.
«Над военным полигоном Клитц, где Бундесвер обучает украинцев на [танках] Leopard 1, регулярно замечают беспилотники. На других объектах несколько беспилотников иногда вторгаются в воздушное пространство одновременно. Это четко организовано и в значительной степени указывает на Россию», — заявил депутат бундестага от Свободной демократической партии (СВДП) и член оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер.
Несмотря на то что в середине ноября немецкие военные создали спецгруппу для борьбы с этими беспилотниками, ни один дрон до сих пор не удалось перехватить, признал статс-секретарь Министерства обороны Германии Нильс Хильмер.
Хильмер подчеркнул, что специальная группа должна обсудить с МВД Германии, какие средства можно использовать в борьбе с этими беспилотниками; изучить, какие защитные устройства работают и как быстро их можно приобрести.
«Ясно одно: нашей армии нужны современные глушилки. Нам нужны результаты работы целевой группы в ближайшие несколько месяцев», — отметил Фабер.
В октябре немецкое издание Business Insider со ссылкой на Минобороны Германии сообщило, что неизвестные дроны были замечены над учебным полигоном бундесвера Вильдфлекен в Баварии, где украинских военных обучают вождению и обслуживанию бронетранспортеров Dingo ATF.
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В августе 2023 года в Минобороны Германии сообщили, что бундесвер до конца года планирует обучить на территории страны 10 тыс. украинских военнослужащих. Страны Евросоюза одобрили тренировочную миссию для украинских военнослужащих в нескольких европейских странах, включая Германию, в октябре 2022 года. Москва критикует поставки вооружений и оказание помощи Украине западными странами. Кремль указывал на признаки эскалации конфликта из-за поставок западных танков.