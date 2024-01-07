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Военная операция на Украине ,  
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Bild сообщил о неизвестных дронах над военными полигонами Германии

Bild: над немецкими полигонами, где тенируют ВСУ, заметили неизвестные дроны
Сюжет
Военная операция на Украине
В Берлине заподозрили Россию в появлении дронов над немецкими полигонами, где тренируют украинских военных, пишет Bild. Однако у немецких властей нет доказательств причастности Москвы, так как еще ни один дрон не был перехвачен
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

Больше года над немецкими полигонами, где проходят совместные тренировки военных Германии и Украины, и над казармами появляются неопознанные дроны. Немецкие чиновники считают, что за этим «стоит Москва», пишет Bild.

«Над военным полигоном Клитц, где Бундесвер обучает украинцев на [танках] Leopard 1, регулярно замечают беспилотники. На других объектах несколько беспилотников иногда вторгаются в воздушное пространство одновременно. Это четко организовано и в значительной степени указывает на Россию», — заявил депутат бундестага от Свободной демократической партии (СВДП) и член оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер.

Несмотря на то что в середине ноября немецкие военные создали спецгруппу для борьбы с этими беспилотниками, ни один дрон до сих пор не удалось перехватить, признал статс-секретарь Министерства обороны Германии Нильс Хильмер.

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Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters

Хильмер подчеркнул, что специальная группа должна обсудить с МВД Германии, какие средства можно использовать в борьбе с этими беспилотниками; изучить, какие защитные устройства работают и как быстро их можно приобрести.

«Ясно одно: нашей армии нужны современные глушилки. Нам нужны результаты работы целевой группы в ближайшие несколько месяцев», — отметил Фабер.

В октябре немецкое издание Business Insider со ссылкой на Минобороны Германии сообщило, что неизвестные дроны были замечены над учебным полигоном бундесвера Вильдфлекен в Баварии, где украинских военных обучают вождению и обслуживанию бронетранспортеров Dingo ATF.

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В августе 2023 года в Минобороны Германии сообщили, что бундесвер до конца года планирует обучить на территории страны 10 тыс. украинских военнослужащих. Страны Евросоюза одобрили тренировочную миссию для украинских военнослужащих в нескольких европейских странах, включая Германию, в октябре 2022 года. Москва критикует поставки вооружений и оказание помощи Украине западными странами. Кремль указывал на признаки эскалации конфликта из-за поставок западных танков.

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Виктория Громова Виктория Громова
Германия полигон беспилотники Россия украинские военные
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