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NV узнало о связи владелицы отелей в Хорватии с закупкой яиц для ВСУ

NV узнало о связи владелицы отелей в Хорватии с закупкой «золотых» яиц для ВСУ
Украинскую предпринимательницу Татьяну Глиняную называют одним из крупнейших поставщиков продуктов для армии, недавно она купила несколько отелей в хорватском Сплите, пишет издание
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Украинская предпринимательница Татьяна Глиняная, которую называют одним из крупнейших поставщиков продуктов для Вооруженных сил Украины, купила несколько отелей в Хорватии, сообщает 24tv.ua со ссылкой на расследование NV. В прошлом году она начала появляться в гостиницах города Сплит как новая владелица, рассказал собеседник издания.

Журналисты с помощью хорватского бизнес-реестра выяснили, что с осени 2023 года предпринимательница стала бенефициаром компаний Zen Adria d.o.o., Pigment d.o.o. и Mimoza d.o.o. В 2016 году Глиняная также основала фирму Nazarii d.o.o. В 2022 году ее дочь Ирина Кут некоторое время владела этой компанией. По данным издания, этим фирмам принадлежат четыре гостиницы в Хорватии: бутик-отель Mirari, четырехзвездочные Ora и Luxe, а также пятизвездочный отель Posh.

Как пишет издание, Глиняная родилась в 1960 году в селе Чупира Белоцерковского района Киевской области. В 1980-м после окончания Киевского торгово-кооперативного техникума начала работать бухгалтером на предприятии «Кролевщик», на базе которого потом были созданы предприятия «Хутровик» и ООО «Визит». В 1996 году их возглавила Глиняная. Постепенно были созданы мясозаготовительные и перерабатывающие мощности в городе Узин Белоцерковского района, которые обслуживали около 200 столовых Минобороны. Бизнес-группа, которую связывают с Глиняной, впоследствии стала одним из ключевых поставщиков продуктов питания военным, Государственной пограничной службе, Национальной гвардии Украины и другим государственным учреждениям, следует из расследования.

По данным издания «Наши деньги», предпринимательница также учредила ООО «Премиум компани», ООО «Укрпродакорд ВР» и ООО «Гранд консалт» — компании-поставщики продуктов питания для ВСУ. При этом цены на продукты были завышены — например, в контракте «Гранд консалта», действовавшем во втором полугодии 2023 года, гречка стоила 66 гривен за килограмм, а в контракте на первые три месяца 2024 года — 50 гривен за килограмм. При этом, по данным Госстата, цены на гречку в магазинах в этот период были в 1,2 — 2 раза ниже. По состоянию на январь 2024 года ее в среднем можно купить за 26 гривен за килограмм.

В ВСУ назвали манипуляцией данные о завышении цен на продукты для армии
Политика
Фото:Анна Кудрявцева / Reuters

В январе прошлого года журналист издания ZN.ua Юрий Николов сообщил, что Минобороны Украины закупало ряд продуктов для военных по завышенным в два-три раза ценам, в том числе яйца по 17 гривен за штуку (в тот момент они стоили по семь гривен). Николов ссылался на оказавшийся у него контракт министерства на закупку продовольствия в 2023 году для воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Контракт стоимостью 13,16 млрд грн ($358,2 млн) был заключен 23 декабря 2022 года с ООО «Актив Компани». Эту фирму также связывают с бизнесом Глиняной.

Советник украинского министра обороны Алексей Копытько объяснял, что цена 17 гривен за 100 граммов яиц появилась в одном из контрактов из-за ошибки. Минобороны подало иск о защите деловой репутации против Госаудитслужбы с требованием «опровергнуть недостоверную информацию о якобы закупке яиц по 17 грн за штуку».

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Елена Чернышова
ВСУ яйца
Материалы по теме
На Украине раскрыли схему хищения денег на продукты для ВСУ
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На Украине раскрыли схему хищения продуктов для армии
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