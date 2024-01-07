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Bloomberg сообщил о заполненных водой ракетах в армии Китая

Bloomberg сообщил о заполненных водой вместо топлива ракетах в армии Китая
Американская разведка связала масштабную чистку в армии, проведенную председателем КНР Си Цзиньпином, с коррупцией в ее рядах, что подняло вопрос о способности Китая вести войну, сообщает Bloomberg

Председатель КНР Си Цзиньпин провел масштабную чистку в армии после того, как выяснилось, что коррупция в ее рядах подорвала усилия по модернизации вооруженных сил и подняла вопрос о способности Китая вести войну, считает американская разведка, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Осенью 2022 года китайский лидер поставил «стратегическую задачу» превратить вооруженные силы страны в армию «мирового класса» к 2027 году — к столетию Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Тогда же в ЦРУ заявляли, что Си Цзиньпин поручил военным к 2027 году подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем. Позднее председатель КНР призвал армию «сосредоточиться на подготовке к войне». В конце декабря 2023 года он назвал воссоединение с Тайванем исторической необходимостью. «Мы будем решительно препятствовать тому, чтобы кто-либо каким-либо образом отделил Тайвань от Китая», — заверял также Си Цзиньпин.

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Си Цзиньпин

По словам собеседников агентства, коррупция в ракетных войсках и во всем оборонно-промышленном комплексе страны «настолько обширна», что в США усомнились в возможностях Си Цзиньпина предпринять крупные военные действия в ближайшие годы.

Среди последствий взяточничества американская разведка называет «ракеты, наполненные водой вместо топлива», и ракетные шахты на западе Китая с крышками, которые «не функционируют должным образом, чтобы обеспечить эффективный запуск ракет», рассказал один из источников.

За последние шесть месяцев на коррупции попались более десятка высокопоставленных чиновников Минобороны, что может стать крупнейшей чисткой в рядах вооруженных сил в современной истории Китая, указывает Bloomberg.

Представитель Пентагона подполковник Мартин Майнерс сообщил, что в ежегодном докладе Минобороны США по Китаю «обсуждаются усилия Си Цзиньпина по усилению и ускорению антикоррупционных расследований в Народно-освободительной армии Китая», но не раскрыл подробностей.

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В прошлом году в Китае сменились министр обороны Ли Шанфу, командование ракетных войск (Ли Ючао, возглавлявший ракетные войска, и его заместитель Лю Гуанбинь перед отставкой несколько месяцев не появлялись на публике, как и Ли Шанфу), аа также командующий Военно-морскими силами — вместо Дун Цзюня был назначен Ху Чжунмин. Как сообщает Bloomberg, в конце декабря были сняты с должности девять высокопоставленных военных, в том числе пять человек, связанных с ракетными войсками, и по меньшей мере двое ответственных за перевооружение армии.

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Теги
Елена Чернышова
Китай Армия ракеты
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