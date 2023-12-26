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Китай сменил командующего военным флотом

В Китае сменили командующего Военно-морскими силами
Си Цзиньпин присвоил звание адмирала командующему ВМС Ху Чжунмину. Как пишет газета South China Morning Post, на церемонии Ху впервые упоминался как командующий китайским флотом
Си Цзиньпин (в центре)&nbsp;
Си Цзиньпин (в центре)  (Фото: Li Gang / XinHua / Global Look Press)

В Китае сменился командующий Военно-морскими силами. Накануне агентство Xinhua сообщило, что председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин присвоил звание адмирала Ху Чжунмину.

Ху служил с 1979 года и был командиром подводной лодки. В 2013 году его отряд субмарин был награжден. China Youth Daily в 2008 году сообщила, что Ху предотвратил серьезную аварию во время испытаний подлодки нового типа. По данным Huanqiu.com, речь могла идти об отряде атомных лодок, пишет SCMP.

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Фото:coastguard.gov.ph

Ху Чжунмин перед назначением командующим ВМС в течение двух лет занимал должность начальника штаба китайского флота. До этого он служил заместителем командующего Северного театра военных действий.

Ху сменил на посту Дун Цзюня. Судя по кадрам телеканала CCTV, его предшественник присутствовал на церемонии присвоения званий и сидел в первом ряду, отмечает SCMP. Какую должность он теперь будет занимать, не сообщается.

В Военно-морские силы КНР входят Южный, Восточный и Северный флоты. Южный флот, также называемый Флот Южного моря, существенно увеличил свое присутствие в Южно-Китайском море, где у Китая есть территориальные притязания. Флот Восточного моря будет играть главную роль в случае конфликтов с участием Тайваня или Японии в Японском море. Флот Северного моря регулярно принимает участие в совместных учениях с Россией, в том числе в Японском море, сообщает SCMP.

Китай, как писали СМИ, ранее сменил министра обороны Ли Шанфу, а также командование ракетных войск. Ли Ючао, возглавлявший ракетные войска, и его заместитель Лю Гуанбинь несколько месяцев не появлялись на публике. Ли Шанфу также исчез из публичного поля перед отставкой.

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Елена Чернышова
Китай ВМС командование кадровые перестановки
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