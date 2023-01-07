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США и Япония активизируют взаимодействие в сфере кибербезопасности

Вашингтон и Токио подписали меморандум о сотрудничестве в области кибербезопасности, позволяющий повышать безопасность критически важной инфраструктуры и делиться опытом с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе
Министр&nbsp;внутренней безопасности США Алехандро Майоркас
Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас (Фото: Michael Reynolds / EPA / ТАСС)

Администрация США и власти Японии договорились об активизации сотрудничества в сфере обеспечения кибербезопасности. Об этом говорится в заявлении Министерства внутренней безопасности США.

«6 января министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас встретился с министром экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимурой, чтобы продолжить их предыдущую дискуссию в Токио в октябре [2022 года], связанную с расширением киберсотрудничества», — отметили в ведомстве.

Они также подписали обновленный меморандум о сотрудничестве в области кибербезопасности, который позволит министерствам укреплять оперативное сотрудничество, повышать безопасность критически важной инфраструктуры, расширять возможности для партнерства и продолжать делиться передовым опытом с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе.

В середине декабря 2022 года газета Nikkei сообщила, что правительство Японии планирует повысить уровень кибербезопасности страны и дать право специалистам взламывать информационные системы потенциальных злоумышленников в качестве превентивной меры.

Необходимость таких изменений в правительстве объяснили тем, что в мире растет число кибератак. Ожидается, что эта мера позволит правительству защищать инфраструктуру частного сектора, такую как электросети и финансовые сети, и нейтрализовать злоумышленников.

В середине июля прошлого года Минобороны Японии сообщило, что Токио обеспокоен возможностью того, что последствия проведения российской операции на Украине распространятся на Индо-Тихоокеанский регион.

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В ведомстве не исключили, что национальная мощь России в среднесрочной и долгосрочной перспективе «может снизиться», а военный баланс в регионе и военное сотрудничество с Китаем — измениться.

Среди вызывающих беспокойство факторов в Индо-Тихоокеанском регионе Токио называл действия Китая. По мнению японских властей, Пекин пытается к середине XXI века создать «военные силы мирового класса», наращивая военный бюджет и развивая военную мощь «в качественном и количественном отношении с упором на ядерные, ракетные, военно-морские и военно-воздушные силы».

В середине ноября 2022 года министр национальной обороны страны Анита Ананд сообщила, что Канада планирует увеличить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе в рамках своей новой стратегии действий.

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Виктория Громова Виктория Громова
США Япония кибербезопасность
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