Джонсон обвинил Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает неправильным подстрекательство президента США Дональда Трампа штурмовать Капитолий. Его выступление транслировал телеканал Sky News.

«То, что он подстрекал людей штурмовать Капитолий и как президент постоянно выражал сомнения в результате свободных и справедливых выборов, я считаю, было совершенно неправильно», — сказал Джонсон.

Премьер добавил, что осуждает проявления насилия в Вашингтоне, а также назвал действия сторонников Трампа позорными.

Накануне сторонники Трампа прорвали оцепление, после чего ворвались в здание конгресса США в Вашингтоне. Они прервали заседание конгресса, посвященное утверждению результатов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Часть конгрессменов была эвакуирована из Капитолия. Для подавления мятежа сотрудники правоохранительных органов применили огнестрельное оружие и слезоточивый газ. В результате беспорядков погибли четыре человека.