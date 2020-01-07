Киев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям

Украина рассмотрит альтернативу формату минских соглашений, если выборы в Донбассе не состоятся или процесс вывода войск затянется. Это не значит, что Киев выйдет из общего минского процесса, уточнил глава МИД

Вадим Пристайко (Фото: EPA / Clemens Bilan / ТАСС)

Украина может рассмотреть альтернативу минским соглашениям в случае, если на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в 2020 году не будут проведены местные выборы. Об этом глава МИД страны Вадим Пристайко заявил в интервью газете Bild (расшифровка опубликована на сайте ведомства).

По словам Пристайко, еще одно условие, при котором Киев может начать поиск другого формата — это слишком долгий процесс разведения войск.

В качестве примера возможной «альтернативы Минску» Пристайко назвал миротворческую миссию. «Впрочем, это не означает, что мы выходим из общего минского процесса», — добавил он.

На вопрос журналиста газеты, не превратится ли ситуация на востоке Украины в затяжной «замороженный конфликт», Пристайко заявил: «Я этого не хочу, но могу это предсказать. <...> Конечно, мы не хотим замороженного конфликта. В идеале мы хотим вернуть наши земли и наших людей. Но если это не удастся, то хотя бы надо положить конец убийствам».

Украина согласилась закрепить в своем законодательстве «формулу Штайнмайера», но это не значит, что выборы в Донбассе «будут проведены, и отнюдь не на любых условиях», добавил Пристайко. По его словам, выборы на неподконтрольных Киеву территориях «в идеале должны быть проведены параллельно с местными выборами на Украине осенью».