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Киев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям
Украина рассмотрит альтернативу формату минских соглашений, если выборы в Донбассе не состоятся или процесс вывода войск затянется. Это не значит, что Киев выйдет из общего минского процесса, уточнил глава МИД
Вадим Пристайко (Фото: EPA / Clemens Bilan / ТАСС)

Украина может рассмотреть альтернативу минским соглашениям в случае, если на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в 2020 году не будут проведены местные выборы. Об этом глава МИД страны Вадим Пристайко заявил в интервью газете Bild (расшифровка опубликована на сайте ведомства).

По словам Пристайко, еще одно условие, при котором Киев может начать поиск другого формата — это слишком долгий процесс разведения войск.

В качестве примера возможной «альтернативы Минску» Пристайко назвал миротворческую миссию. «Впрочем, это не означает, что мы выходим из общего минского процесса», — добавил он.

На вопрос журналиста газеты, не превратится ли ситуация на востоке Украины в затяжной «замороженный конфликт», Пристайко заявил: «Я этого не хочу, но могу это предсказать. <...> Конечно, мы не хотим замороженного конфликта. В идеале мы хотим вернуть наши земли и наших людей. Но если это не удастся, то хотя бы надо положить конец убийствам».

Украина согласилась закрепить в своем законодательстве «формулу Штайнмайера», но это не значит, что выборы в Донбассе «будут проведены, и отнюдь не на любых условиях», добавил Пристайко. По его словам, выборы на неподконтрольных Киеву территориях «в идеале должны быть проведены параллельно с местными выборами на Украине осенью».

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Глава МИДа отметил, что речь идет о местных, а не общенациональных выборах, поэтому «никакие незаконные формирования на востоке Украины не могут принять в них участие». 

В середине декабря о необходимости изменить минские соглашения заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что это касается в том числе вопроса передачи границы под контроль Киеву. Зеленский отметил, что документ подписывало прошлое руководство, а не его команда. В Кремле допустили, что в соглашение могут быть внесены некоторые изменения, но только в случае совместной работы Киева с республиками Донбасса.

Российский президент Владимир Путин, комментируя слова Зеленского, позднее сообщил, что они его насторожили. По мнению главы государства, если начать пересматривать имеющиеся договоренности, «ситуация может зайти в тупик».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: минские соглашения, Украина
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