Спикер парламента Эстонии напомнил о территориальных претензиях к России

Тартуский мирный договор 1920 года, который установил российско-эстонскую границу, до сих пор находится реестре действующих международных договоров ООН. Об этом сообщил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении.

Пыллуаас отметил, что в этом году со дня подписания договора исполняется сто лет. По его словам, после восстановления независимости государства международное сообщество признало Эстонию правопреемником Эстонской Республики, которая была образована в 1918 году.

Ранее, в ноябре, Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% территории Эстонии, и потребовал их возвращения. Ратификация пограничного договора между Россией и Эстонией может состояться только после признания Россией условий Тартуского договора, отмечал он.

В Министерстве иностранных дел России в ответ на требования Эстонии отметили, что попытки Эстонии пересмотреть границу между странами приводят к конфронтации с Россией, и назвали претензии абсурдными.