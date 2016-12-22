СМИ узнали об аресте бывшего президента Ирана за поддержку протестующих

Власти Тегерана арестовали Махмуда Ахмадинежада, узнала al-Quds al-Arabi. Причиной этого, по ее данным, стали слова экс-главы Ирана о том, что «некоторые чиновники живут вдали от проблем и ничего не знают о реальном положении дел»

Махмуд Ахмадинежад (Фото: Vahid Salemi / AP)

Иранские власти арестовали бывшего президента республики Махмуда Ахмадинежада. Об этом базирующейся в Великобритании газете al-Quds al-Arabi рассказали несколько «надежных источников» в Тегеране.

Когда именно это произошло собеседники издания не уточняют, отмечая однако, что политик был задержан в Ширазе. Ордер на арест Ахмадинежада, по их словам, был выдан «с одобрения высшего руководителя страны Али Хаменеи» после выступления бывшего президента Ирана перед протестующими в городе Бушир.​

Ахмадинежад 4 января, как напоминает al-Quds al-Arabi, заявил, что, по его мнению, «некоторые нынешние [иранские] чиновники живут вдали от проблем [обычных] людей и ничего не знают о реальном положении дел общества». «Иран сегодня страдает от бесхозяйственности, а не из-за отсутствия экономических ресурсов», — замечал также политик, подчеркивая, что он уверен — «члены правительства [нынешнего президента республики] Хасана Роухани считают, что им принадлежит абсолютная власть, а [обычные] люди — всего лишь невежественное общество, которое ничего не понимает».

«Люди злятся на правительство из-за его монополии на общественные блага», — пояснял Ахмадинежад, замечая также, что нынешнее власти Ирана, по его мнению, «считают себя и свои действия критерием права» и не приемлют никакой критики.

Эти слова власти Тегерана, как рассказали источники al-Quds al-Arabi, сочли «разжиганием беспорядков». Ахмадинежада, по информации собеседников газеты, они теперь надеются посадить под домашний арест.

Массовые акции протеста в Иране, которые в некоторых городах республики переросли в беспорядки, начались 28 декабря прошлого года в Мешхеде. Люди, вышедшие на улицы, протестовали против резкого роста цен на продукты питания, безработицы и засилья коррупции. Впоследствии акции быстро распространились на другие города, в том числе на Тегеран.

Лозунги протестующих по всей республике были не только экономическими, но и политическими, в том числе антиклерикальными. Так, на некоторых акциях митинговавшие требовали ухода с поста верховного лидера страны Али Хаменеи, которого участники акции также называли «диктатором». Кроме того, протестующие выступали за смену государственного строя, требуя возвращения в страну наследника шаха, свергнутого во время революции 1979 года.

В Белом доме происходящее в Иране позже назвали «народным восстанием». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь предложила американцам поделиться своим опытом разгона протестных акций, напомнив про события в Фергюсоне в 2014 году.​

3 января власти Ирана заявили, что задержали гражданина одной из стран Евросоюза, который был связан с иностранными спецслужбами и возглавлял бунтовщиков. Его имени в Тегеране тогда не уточнили. Также власти Ирана не назвали и страну, выходцем из которой является задержанный.