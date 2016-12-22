Постпред Ирана в ООН рассказал об истории вмешательства США в дела страны

Постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру заявил, что США давно вмешиваются во внутренние дела его страны. Об этом он сказал на Совете безопасности ООН, который был посвящен протестам в Иране. Текст его речи опубликован на сайте представительства Ирана в Нью-Йорке.



«У вмешательства США во внутренние дела Ирана долгая история», — сказал Хошру. По его словам, созыв экстренного заседания Совбеза ООН по поводу протестов в Иране — очевидная попытка вмешательства во внутренние дела страны.

Он также заявил, что Вашингтон стоял за «подрывом демократического курса» исламской республики в 1953 году, когда США «срежессировали» переворот против премьер-министра.

«Агрессивные действия усилились, когда иранцы поднялись, чтобы сбросить диктатора, которого, что не удивительно, любило американское правительство. С того времени США поддерживали военные перевороты и бунт в Иране, вводили незаконные, бесчеловечные односторонние санкции против иранцев, безосновательно поддерживали Саддама Хусейна в его восьмилетней войне против Ирана, предоставляя ему химическое оружие», — заявил представитель Ирана в ООН.

Также Хошру вспомнил, что в июле 1988 года США сбили гражданский самолет авиакомпании Iran Air. По его словам, тогда погибли 290 человек, включая 66 детей. «Было бы ошибкой не вспомнить, что США бесстыдно наградили командира, который отдал приказ стрелять», — сказал иранский представитель.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее назвал в своем Twitter заседание Совета безопасности ООН «еще одним промахом внешней политики администрации Трампа (президента США Дональда Трампа, — прим. РБК). Он отметил, что большинство принявших участие в заседании поддержали приверженность договору по иранской ядерной программе и заявили о «недопустимости вмешательства в дела других стран».

Экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное проблеме Ирана, проходит по инициативе США.

Во время заседания Совета безопасности ООН представитель России заявил, что США созвали его, чтобы сорвать «ядерную сделку», а не защищать права народа Ирана. Российский постпред отметил, что вопрос акций протеста «не соотносится с уставными прерогативами Совета Безопасности».

В 1953 году произошел военный переворот в Иране, в результате которого избранное правительство Национального фронта было свергнуто. Тогда был арестован премьер-министр страны Мохаммед Мосаддык. На его место пришел шах Мохаммед Реза Пехлеви, который был свергнут в результате Исламской революции в 1979 году.

Иранский авиалайнер Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air потерпел крушение над Персидским заливом 3 июля 1988 года. Он выполнял рейс Тегеран—Бендер-Аббас—Дубай, и был сбит в территориальных водах Ирана ракетой «земля-воздух» через семь минут после вылета из Бендер-Аббаса. Ракета была выпущена из ракетного крейсера «Vincennes» ВМС США. Тогда американские военные заявили, что самолет был по ошибке идентифицирован как истребитель F-14 ВВС Ирана.