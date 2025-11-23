Дуров счел правдоподобной версию о причастности Франции к убийству Кирка

Основатель Telegram Павел Дуров назвал версию о причастности Франции к смерти американского праворадикального активиста Чарли Кирка вполне правдоподобной. Об этом предприниматель написал в соцсети X.

«Проанализировав все, что Чарли Кирк когда-либо говорил о Франции [президента Эмманюэля] Макрона, я нахожу информацию [журналистки] Кэндис [Оуэнс] о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной», — написал Дуров.

В публикации он отметил, что Кирк призывал ввести 300% пошлины для Франции до снятия с Дурова обвинений, связанных с недостаточной модерацией контента Telegram и отказом от сотрудничества с французскими правоохранительными органами.

Убийство Кирка произошло 10 сентября. Преступник выстрелил в шею 31-летнего политика во время его выступления в Университете долины Юта. Через два дня стало известно о задержании подозреваемого в убийстве, 22-летнего Тайлера Робинсона. Мужчине может грозить смертная казнь. Кирк известен как один из основателей организации Turning Point USA (TPUSA), занимающейся продвижением консервативных идей, принципов свободного рынка, ограничения роли государства и традиционных ценностей в школах и университетах США.

В субботу, 22 ноября, ведущая подкаста и правая активистка Кэндис Оуэнс написала в соцсети X, что некий «высокопоставленный сотрудник французского правительства» связался с ней и рассказал, что убийца Кирка «проходил обучение в тринадцатой бригаде французского легиона».

Оуэнс известна благодаря публичной поддержке политики президента США Дональда Трампа, критике демократов и общественного движения Black Lives Matter. Также активистка продвигает теорию о том, что жена президента Франции Бриджит Макрон является биологическим мужчиной. Макрон и его жена подали на Оуэнс в суд.