Der Spiegel: Германия в 2024 году увеличила импорт урана из России на 70%

Германия за год увеличила импорт урана из России почти на 70%

Власти Евросоюза не вводили санкции против поставок российского урана. Германия планирует расширять производство топливных элементов для эксплуатирующихся в Европе реакторов ВВЭР, а для этого нужен уран из России

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Импорт урана из России в Германию в течение 2024 года вырос почти на 70% по сравнению с 2023 годом, сообщает Der Spiegel.

Всего за год в Германию было импортировано из России не менее 68,6 т урана, уточняет издание со ссылкой на данные Министерства окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии.

Уран поступает от двух дочерних компаний российской корпорации «Росатом». Материал, предназначенный для эксплуатации атомных электростанций, был доставлен на завод по производству топливных элементов компании Advanced Nuclear Fuels (ANF) в Лингене в Нижней Саксонии.

Издание уточняет, что уран не входит в список подсанкционных материалов и его поставки вполне легальны. «В настоящее время эмбарго Европейского союза на импорт или экспорт ядерного топлива для мирного использования в отношении России не существует», — сообщило Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты потребителей Германии.

Более того, производство топливных элементов в Лингене планируют расширять, что потребует еще больше увеличить поставки из России. «Пять стран ЕС в настоящее время эксплуатируют 19 реакторов ВВЭР», — говорится в сообщении. Именно для этих реакторов будет производить топливные элементы завод в Лингене.

В настоящее время в Болгарии, Чехии, Финляндии, Венгрии и Словакии все еще используются топливные элементы российского производства, и им необходима надежная и безопасная альтернатива. По планам, с 2030 года завод в Лингене будет производить «топливные элементы собственной разработки» для реакторов ВВЭР.

В апреле 2023 года вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек призвал ввести санкции в отношении стран, которые продолжают получать уран из России. Заявление было сделано после завершения его двухдневного визита в Киев.

По словам Хабека, тема российского урана затрагивалась в ходе переговоров на Украине, в первую очередь поднимался вопрос «поставок урана для ядерных топливных стержней в Европу из России».

Глава немецкого Минэкономики отметил, что украинская сторона спросила его, почему покупка российского урана до сих пор не находится под санкциями. «Я не думаю, что есть хороший ответ на это. Однако это должно произойти в какой-то момент, даже если означает перемены для стран, которые все еще имеют атомные электростанции, работающие на российском уране. Но мне это кажется разумным, поэтому я буду работать над этим», — заверил тогда Хабек.

В то же время вице-канцлер призвал к более последовательному применению существующих санкций в отношении России. «У нас есть четкие данные, что действующие санкции обходят через третьи страны. Это ни в коей мере не приемлемо», — констатировал он. Россия называет санкции незаконными.

В ноябре 2024 года Россия ввела временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Речь шла о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США.

Исключение оставили для поставок по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Решение было принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные США санкции.