В Евросоюзе запланировали создать единый оборонный рынок

ЕС хочет взять под контроль все оборонные поставки и производство, чтобы избежать возможных рисков в этой сфере. Проблемы были выявлены в том числе в результате поставок оружия Украине

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В Евросоюзе планируют сформировать общеевропейский оборонный рынок, чтобы расширить сотрудничество и избежать международных рисков, пишет Euractiv со ссылкой на документы Еврокомиссии.

В союзе намерены разработать Европейскую стратегию оборонной промышленности (EDIS) и управлять военными поставками на уровне всего блока, чтобы исключить риски для стран-членов. В частности, такие риски создаются во время кризисов, когда ухудшается функционирование международных рынков из-за ужесточения экспортного контроля или логистических проблем, что угрожает сокращением поставок оборонной продукции.

«Более интегрированный и конкурентоспособный европейский рынок оборонной продукции позволит европейской оборонной технологической и промышленной базе извлекать выгоду из эффекта масштаба, повышая эффективность своих промышленных организаций», — говорится в одном из документов.

В ЕС собираются выявлять узкие места в цепочках поставок, упростить трансферты внутри союза, совместно использовать производственные мощности, сделать запасы боеприпасов и другой продукции, обезопасить поставки, финансируемые Европейским фондом обороны (EDF), и т.д.

В Евросоюзе не раз отмечали, что на фоне поставок Украине его собственные запасы вооружений стали сокращаться. В частности, год назад об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Конфликт на Украине стал для союза «тревожным звонком» в отношении «военных возможностей», отметил он.

В марте Брюссель пообещал Украине поставить 1 млн снарядов на €1 млрд в течение 12 месяцев. Осенью стало понятно, что реализовать этот план не удастся. В конце октября Bloomberg сообщил, что ЕС отправил Украине только 30% обещанных боеприпасов.

Невозможность выполнить обещание подтвердил немецкий министр обороны Борис Писториус. Он также отметил, что в ЕС работают над наращиванием производства.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил срыв поставок «плачевным состоянием оборонной промышленности и складов, бюрократией и большим количеством несинхронизированных вещей» в ЕС.

Москва негативно относится к западным поставкам вооружений на Украину. Такая помощь, считают российские власти, не помешает России достичь целей военной операции, но продлит страдания украинцев.