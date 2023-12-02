Аксенов счел неправильным масштабное празднование Нового года в Крыму

Аксенов предложил крымчанам «не погрязнуть в банкетах и корпоративах», пока военнослужащие рискуют жизнью, и напомнил о запрете фейерверков. В конце 2022 года он перед Новым годом на два дня все же разрешил их запуск

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Масштабное празднование Нового года в условиях военной операции было бы «некорректным и некрасивым», заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире «Спутник в Крыму».

«Надо помнить об этом, быть скромными. И на Новый год — нас не должна разделить эта ситуация, и ребята, которые на фронте, должны понимать, что мы вместе с ними, переживаем за них, а не погрязли в банкетах и корпоративах», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

При этом в школах и детсадах Крыма состоятся праздничные утренники, на площадях поставят новогодние елки, но массовых мероприятий, концертов и организованных властями фейерверков не будет. Аксенов посоветовал крымчанам и самим не запускать салюты, так как без них «поверьте, можно пережить». «Кто-то с фронта вернулся, кто-то переживал обстрелы, много людей из освобожденных регионов, зачастую это вызывает у людей нервозность... Когда победим, празднование будет самым масштабным», — считает Аксенов.

В 2022 году глава Крыма в новогоднюю ночь на двое суток снял первоначальный запрет на запуск салютов жителями и компаниями региона, но призвал к соблюдению «определенных моральных рамок» при праздновании Нового года в связи с боями. В этом году Аксенов пообещал, что временных разрешений на салюты не будет. «Данный запрет регламентируется соответствующим документом, и изменения в него вноситься не будут», — подчеркивал он.

В Крыму бессрочно действует высокий уровень террористической опасности.

Сейчас в некоторых регионах России ограничивают продажу и использование фейерверков. Салюты запретили запускать в Ростовской (по 1 марта), Орловской (по 31 декабря), Курской (до 25 января) областях. До конца января не получится купить фейерверк в Белгородской области. «На период проведения специальной военной операции все громкое на Брянщине — под запретом. Как горожанам отличить — это салют взорвался или работа ПВО по беспилотникам с территории некогда братской Украины?», — отмечала администрация Брянска.