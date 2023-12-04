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В АТОР назвали стоимость новогоднего отдыха для россиян

АТОР: новогодний отдых для россиян в Подмосковье обойдется в ₽50 тыс.

Поездка на Новый год в Московскую область обойдется семье с двумя детьми в среднем в 50 тыс. руб., сообщила «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Эта сумма рассчитана на трехдневный отдых.

«Туристы раскупили премиальные и самые бюджетные варианты. Сейчас остались места в среднем ценовом сегменте — но нужно понимать, что стоимость отдыха в этом году выше прошлогодней на 15–20%», — сказала Ломидзе. Она отметила, что чем ближе новогодние праздники, тем дороже будет становиться отдых, и предупредила, что к середине декабря мест в отелях и гостиницах останется совсем мало.

По словам главы АТОР, для новогоднего отдыха россиян традиционно востребованы Ставропольский край и Краснодарский край, Москва и Подмосковье. В десятке самых посещаемых мест — Казань, Алтай и горнолыжные курорты Шерегеш, Архыз, Домбай.

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Фото:kgvs24 / Telegram

Новогодние каникулы в 2024 году продлятся на один день больше, чем в прошедшем, благодаря тому, что 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье. Россияне будут отдыхать десять дней, а первый рабочий день в 2024 году наступит 9 января во вторник.

По результатам опроса сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного среди 1,6 тыс. россиян, каждый третий гражданин страны собирается провести новогодние каникулы дома. Поездки за рубеж или по России в этот период планируют лишь 5% россиян.

Теги
Майя Ломидзе АТОР отдых Московская область
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