Госдеп объявил о санкциях против ответственных за нападения в Палестине

США введут визовые ограничения против лиц, которые причастны к насилию в отношении мирных жителей Западного берега реки Иордан, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Заявление опубликовано на сайте Госдепа.

Рестрикции коснутся тех, кто, «как считается, причастен к подрыву мира, безопасности или стабильности на Западном берегу, в том числе путем совершения актов насилия или других действий, которые неоправданно ограничивают доступ гражданских лиц к основным услугам и предметам первой необходимости». Под действие ограничений также могут попасть ближайшие члены их семей, добавил Блинкен.

Он отметил, что за поддержание стабильности в регионе ответственны как Палестинская администрация, так и Израиль. По словам госсекретаря, США продолжают взаимодействовать с Израилем с тем, чтобы дать понять, что он должен принять дополнительные меры для защиты палестинских гражданских лиц от нападений экстремистов. Также продолжаются контакты Вашингтона с Палестинской администрацией, чтобы дать понять, что она «должна делать больше для пресечения нападений палестинцев на израильтян».

Материал дополняется.