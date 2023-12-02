Израиль представил соседним странам план буферной зоны в Палестине

Израильская сторона передала Египту, Иордании, ОАЭ и еще ряду стран свой план создания буферной зоны в секторе Газа. Не все соседи Израиля с этим планом согласны

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Израиль планирует создать буферную зону на границе с сектором Газа после окончания войны, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По словам трех собеседников, израильская сторона уведомила о своих планах соседние мусульманские страны.

О планах создания буферной зоны Израиль уведомил Египет, Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию (Эр-Рияд в октябре, после начала войны между Израилем и ХАМАС, приостановил переговоры о нормализации отношений с еврейским государством). Собеседники не уточнили агентству, по каким каналам Эр-Рияд получил уведомление от Израиля. По словам источников, Израиль поставил в известность также и Турцию.

«Израиль хочет создать буферную зону между сектором Газа и Израилем, тянущуюся с севера на юг, чтобы предотвратить проникновение и нападение на Израиль ХАМАС или других боевиков», — рассказал высокопоставленный представитель служб безопасности одной из стран региона.

Представитель ОАЭ не ответил прямо на вопрос, известно ли Абу-Даби о планах Израиля создать буферную зону. Собеседник лишь сказал, что «ОАЭ поддержат любые будущие послевоенные договоренности, согласованные всеми заинтересованными сторонами», чтобы добиться стабильности и создания палестинского государства.

Советник премьер-министра Израиля по внешней политике Офир Фальк, отвечая на вопрос о буферной зоне, заявил Reuters, что «план более детальный» и что «он основан на трехэтапном процессе» после победы над ХАМАС в секторе Газа. Фальк уточнил, что эти этапы включают в себя «уничтожение ХАМАС, демилитаризацию Газы и дерадикализацию анклава». «Буферная зона может быть частью процесса демилитаризации», — пояснил собеседник.

Израиль ранее уже заявлял, что рассматривает возможность создания буферной зоны внутри сектора Газа. Однако теперь, по словам источников агентства, израильская сторона представила план арабским странам как часть будущих усилий по обеспечению безопасности в секторе Газа. В 2005 году с территории Газы были выведены израильские войска, напоминает Reuters.

В то же время Иордания, Египет и другие арабские государства опасаются, что Израиль хочет вытеснить палестинцев из сектора Газа. Израильская сторона это отрицает. США выступают против любого плана, направленного на сокращение палестинской территории, сказал американский чиновник. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби говорил, что Вашингтон выступает за сохранение сектора Газа за Палестиной и против уменьшения ее территории. Кирби сделал такое заявление после сообщения телеканала Kan о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном рассказал о планах создать буферную зону внутри сектора Газа. Блинкен посетил Израиль 30 ноября.

Высокопоставленный источник агентства в израильских службах безопасности подтвердил, что идея создания буферной зоны «изучается». При этом он указал, что «пока неясно, насколько она будет глубокой и может ли она составлять 1 км, 2 км или сотни метров внутри Газы».

В ходе переговоров с Египтом и Катаром Израиль выдвигал идею разоружения северной части сектора Газа и создания буферной зоны на севере под международным контролем, сообщает агентство со ссылкой на два источника в египетских службах безопасности. По их словам, несколько арабских государств выступили против этого. Собеседники пояснили, что, хотя арабские страны, возможно, не возражают против создания буферной зоны, есть разногласия по поводу того, где она должна располагаться.

1 декабря израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа после недельного перемирия. За это время Израиль и ХАМАС обменялись израильскими заложниками и палестинскими заключенными.