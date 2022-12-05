Медведев посоветовал Западу запастись шнапсом, одеялами и кипятильниками

Одеяла и кипятильники пригодятся странам Запада в условиях ценового эмбарго на российскую нефть, считает Медведев

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал вступивший сегодня в силу потолок цены для российской нефти, введенный странами Запада. В ответ он посоветовал Западу запастись к зиме.

«Эти действия наших «друзей» напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду. Типа хотим охладиться. Часть из них быстро отрезвеет и выскочит. Часть научится плавать в студеной воде, но очень плохо (в проруби трудно учиться). А часть — утонет. И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. Ну что ж, туда им и дорога!», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Медведев пояснил, что «попытки регулировать цены в угоду политической конъюнктуре» неизбежно заканчиваются исчезновением товара или ростом цен. По его мнению, потолок цены будет работать по тому же принципу. «Так будет и с нефтью. Она, конечно, не пропадет, но вот с ценами будет происходить невообразимое. Чтó, кстати, точно никто не знает, но попробовать залезть в холодную воду очень хочется, чтобы потом хвастаться на выборах своей решительностью», — считает зампред Совбеза.

«Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Все еще впереди, зима только началась», — заключил Медведев.

Потолок цен на российскую нефть подразумевает запрет на страхование и перевозку российской нефти морем в том случае, если ее стоимость превышает $60 за баррель. Это ограничение было согласовано странами «Большой семерки» и Евросоюза. Ценовой уровень западные страны намерены регулярно пересматривать в зависимости от конъюнктуры. Первый пересмотр потолка цен на российскую нефть запланирован в середине января 2023 года. На ценовое эмбарго действует переходный период в 45 дней.

Ценовой потолок предусматривает плавный переход — он не будет применяться к нефти, закупленной выше ценового предела, которая будет погружена на суда до 5 декабря и выгружена до 19 января 2023 года.

Российские власти предупреждали, что не будут продавать нефть тем странам, которые введут подобные ограничения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 5 декабря, что «[ответное] решение уже готовится». «Но очевидным является одно: никаких потолков мы признавать не будем… Это шаг к дестабилизации мировых энергетических рынков», — сказал он.