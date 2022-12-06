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Политика ,  
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Суд Петербурга признал движение «Весна» экстремистским

Cуд признал движение «Весна» экстремистским, дело слушалось в закрытом режиме. Иск о запрете движения в России подала городская прокуратура Санкт-Петербурга
Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости
Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Петербургский городской суд признал экстремистским движение «Весна» (Минюст ранее признал его иноагентом) и запретил в России. Об этом сообщает объединение адвокатов «Первый отдел» (основано юристом Иваном Павловым, которого Минюст признал иноагентом) в телеграм-канале.

В Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга подтвердили РБК информацию о том, что суд признал движение «Весна» экстремистским. Дело слушалось в закрытом режиме, добавили там.

Согласно российскому законодательству, признание организации экстремистской влечет за собой требование о ее ликвидации или запрете деятельности.

Иск о запрете движения подавала петербургская городская прокуратура 30 сентября. По данным прокуроров, деятельность «Весны» направлена на «подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя России», создает условия «для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации», а также «формирует общественное мнение о необходимости смены власти в России».

У активистов «Весны» Евгения Затеева и Валентина Хорошенина 24 сентября прошли обыски. В начале мая против них возбудили дело по ч. 3 ст. 239 УК (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

«Первый отдел» сообщал, что их дело объединили с другим, возбужденным по ч. 1.1 ст. 212 УК (склонение, вербовка или вовлечение лица в массовые беспорядки). Статья предусматривает наказание от пяти до десяти лет колонии.

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Минюст России 14 октября включил движение «Весна» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

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Санкт-Петербург Весна экстремистская организация иноагент суд
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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