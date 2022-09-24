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В Петербурге прошли обыски у активистов «Весны» и журналистов

Активисты «Весны» с мая проходят по уголовному делу о создании НКО, посягающей на права граждан. Журналистку SOTA подозревают в ложном сообщении о минировании Петербургского горсуда — по этому делу задержаны 11 человек
Валентин Хорошенин
Валентин Хорошенин (Фото: vesna_democrat / Telegram)

В Петербурге у активистов движения «Весна» Евгения Затеева и Валентина Хорошенина, которые проходят по уголовному делу о создании НКО, посягающей на личность и права граждан, прошли обыски, сообщается в телеграм-канале движения.

Дело по ч. 3 ст. 239 УК (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан) завели еще в начале мая. Тогда активистов задержали, а в их квартирах прошли обыски, во время которых была изъята техника. В «Весне» связали действия силовиков с готовящейся акцией «Они воевали не за это», которую движение планировало провести в День Победы. Позже суд избрал обоим активистам меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Журналистов SOTA задержали в Москве и Петербурге
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Виктория Арефьева

Кроме того, в субботу обыски прошли у журналистки SOTA Виктории Арефьевой, сообщила редакция издания в своем телеграм-канале. По ее данным, силовики выломали дверь в квартиру Арефьевой, в ходе обысков изъяли ноутбук ее сестры, а также телефон и карты памяти Арефьевой. Позже журналистку увезли на допрос, пишет SOTA.

Издание со ссылкой на мать Арефьевой сообщает, что она проходит подозреваемой по делу о ложном минировании Санкт-Петербургского городского суда (ч. 2 ст. 207 УК, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры). Ее задержали на двое суток, пишет SOTA.

Как пишет «Фонтанка», помимо Арефьевой по делу о «телефонном терроризме» задержаны еще десять человек, в том числе фем-активистка Белла Рапопорт, правозащитники Евгения Литвинова и Антон Грачев.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти газете заявили, что сотрудники полиции провели 15 обысков в рамках дела по ч. 2 ст. 207 УК, заведенного 1 июля. Силовики изъяли компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, планшеты, жесткие диски, флешки, «агитматериалы и экстремистскую литературу».

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РБК обратился за комментариями в пресс-службы регионального ГУ МВД, редакции SOTA, движения «Весна».

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«Весна» Санкт-Петербург обыски
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