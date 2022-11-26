Посол в ФРГ счел антиисторической идею признать голодомор геноцидом

Призывы некоторых депутатов бундестага признать голод в СССР в начале 1930-х геноцидом украинцев — антиисторический подход, противоречащий здравому смыслу, заявил Junge Welt посол России в Германии Сергей Нечаев.

Он отметил, что голод в те годы затронул не только Украину, но и другие территории и этнические группы Советского союза, так что преподносить это как попытку искоренения непосредственно украинцев «непростительно и неприлично».

«Этот нарратив, не имеющий ничего общего с объективностью, направлен на разжигание антироссийских настроений и в этом смысле на активный и русофобский пересмотр истории», — считает посол.

О том, что в бундестаге предложили признать голодомор геноцидом, писал 25 ноября Reuters со ссылкой на предоставленный депутатами проект. Предложение обсудят в нижней палате немецкого парламента на следующей неделе. Его поддержали глава МИД Германии Анналена Бербок, рассказал представитель ведомства. По словам представителя правительства, канцлер ФРГ Олаф Шольц также приветствовал предложение.

На этой неделе парламенты Молдавии и Румынии, а также сенат Ирландии приняли решение признать голодомор геноцидом украинцев.

Массовый голод на Украине произошел в 1932–1933 годах, по разным оценкам, в это время погибли от 2 до 8 млн человек. Киев признал голод в 1930-х геноцидом украинского народа в 2006 году. В 2018 году аналогичное решение приняли в Польше и США.

Россия не соглашается с тем, что события на Украине были геноцидом. Москва заявляла, что попытки представить голод на Украине как действия по истреблению отдельных групп населения лишены оснований.