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«Дело 27 июля» ,  
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Егор Жуков попросил не воспринимать условный срок как победу
Приговоренный к условному сроку студент ВШЭ заявил, что уверен в своей невиновности. Молодой человек призвал не отделять защиту несправедливо осужденных от политики и поблагодарил всех за поддержку

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, которого суд приговорил к трем годам лишения свободы условно за призывы к экстремизму в рамках «дела 27 июля», заявил, что уверен в своей невиновности.

«Я уверен в своей невиновности, надеюсь, вы тоже. Мы не должны воспринимать условный приговор как свободу. Это все-таки не окончательная победа, хотя я очень рад находиться сейчас на свободе», — сказал он, обращаясь к собравшимся у Кунцевского суда.

Жуков призвал не отделять защиту политзаключенных и несправедливо осужденных от политики. «Они превратили суд в институт репрессионный. Мы должны бороться с этим», — заявил студент.

Молодой человек поблагодарил тех, кто его поддерживал.

Фотогалерея 
Вынесение приговора студенту Егору Жукову. Фоторепортаж

Жукова задержали 2 августа. Первоначально ему вменили участие в массовых беспорядках (ст. 212 УК) на акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, но затем это обвинение сняли и перевели студента под домашний арест. Позднее в отношении молодого человека завели дело о призывах к экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК).

Прокуратура требовала назначить студенту четыре года колонии. Суд счел доказанным, что молодой человек в размещенных на YouTube видеороликах «совершил публичные призывы к экстремистской деятельности», а также «призывал к смене власти в России, в том числе насильственным путем». Сам Жуков в последнем слове заявил, что хотел бы видеть в людях два качества — ответственность и любовь, и не мог призывать к насилию. 6 декабря суд приговорил 21-летнего студента к трем годам лишения свободы условно и на два года запретил заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: приговор, условный срок
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