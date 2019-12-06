Егор Жуков попросил не воспринимать условный срок как победу

Приговоренный к условному сроку студент ВШЭ заявил, что уверен в своей невиновности. Молодой человек призвал не отделять защиту несправедливо осужденных от политики и поблагодарил всех за поддержку

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, которого суд приговорил к трем годам лишения свободы условно за призывы к экстремизму в рамках «дела 27 июля», заявил, что уверен в своей невиновности.

«Я уверен в своей невиновности, надеюсь, вы тоже. Мы не должны воспринимать условный приговор как свободу. Это все-таки не окончательная победа, хотя я очень рад находиться сейчас на свободе», — сказал он, обращаясь к собравшимся у Кунцевского суда.

Жуков призвал не отделять защиту политзаключенных и несправедливо осужденных от политики. «Они превратили суд в институт репрессионный. Мы должны бороться с этим», — заявил студент.

Молодой человек поблагодарил тех, кто его поддерживал.