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«Я говорю: извините»: за что просили прощения лидеры государств
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«Я говорю: извините»: за что просили прощения лидеры государств
Политика, 15:29
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«Я говорю: извините»: за что просили прощения лидеры государств

Президент Филиппин Родриго Дутерте извинился перед экс-лидером США Бараком Обамой за высказывание двухлетней давности. Тогда он использовал нецензурную брань в адрес американского президента в ответ на критику антинаркотической политики филиппинских властей. В истории уже были случаи, когда первые лица приносили извинения друг другу. Некоторые из них — в обзоре РБК

Герхард Шредер перед Джорджем Бушем-младшим
Фото: Charles Dharapak / AP

В 2002 году канцлеру Герхарду Шредеру пришлось извиняться перед американским президентом Джорджем Бушем-младшим за слова министра юстиции Германии Герты Доблер-Гмелин. По сообщениям СМИ, во время одного из публичных выступлений министр сравнила политические методы Буша с методами Гитлера. «Угрожая Ираку, Буш хочет отвлечь внимание от внутренних проблем. Это популярный метод. Даже Гитлер так делал», — якобы заявила она.

Доблер-Гмелин заявила, что не говорила такого и что ее неправильно поняли, однако Шредер предпочел извиниться перед американским лидером. «Я хочу, чтобы вы знали, как сильно я сожалею о том негативном впечатлении, которое произвели на вас предполагаемые слова немецкого министра юстиции», — отметил он в письме американскому президенту. Также канцлер отметил, что в его кабинете нет места тем, кто проводит параллели между американским президентом и Гитлером. В новый состав правительства ФРГ Доблер-Гмелин, продолжавшая отрицать свою вину, не попала

Жак Ширак перед королевой Елизаветой
Жак Ширак (слева), Тони Блэр (премьер-министр Великобритании (1997–2007)) и королева Елизавета
(Фото: Kirsty Wigglesworth / AP)
В апреле 2003 года президент Франции Жак Ширак принес извинения королеве Елизавете за осквернение вандалами кладбища на севере Франции, где покоятся останки британских солдат, погибших во время Первой мировой войны. Вандалы, выступающие против войны в Ираке, оставили на надгробиях множество надписей, в том числе с оскорблениями в адрес американского президента Джорджа Буша-младшего и премьера Великобритании Тони Блэра. Ширак назвал такие действия «недопустимыми и позорными». «От имени французского народа и от себя лично я выражаю вам глубочайшее сожаление по поводу произошедшего», — заявил Ширак
Николя Саркози перед Брайаном Коуэном
Фото: Laurent Rebours / AP
В ноябре 2009 года президент Франции Николя Саркози извинился перед главой правительства Ирландии Брайаном Коуэном за то, каким образом футбольная сборная Франции одержала победу над ирландцами в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2010 года. Решающий мяч французы забили после того, как их нападающий Тьерри Анри подыграл себе рукой. После матча активно обсуждалась возможность проведения переигровки, которая, однако, так и не состоялась. «Я выразил Брайану Коуэну глубокое сожаление. Но не просите меня занять место судьи французских или европейских футбольных властей: оставьте меня заниматься своими делами», — заявил Саркози
Барак Обама перед Альваро Коломом
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В октябре 2010 года Белый дом официально принес извинения Гватемале за проводившиеся в 1946–1948 годах медицинские исследования, в ходе которых американские врачи намеренно заражали жителей страны венерическими заболеваниями. Целью исследований было определение эффективности пенициллина при лечении и профилактике сифилиса, всего было инфицировано более 1600 человек. «Мы глубоко сожалеем, что это произошло, и приносим извинения всем пострадавшим от таких отвратительных исследований», — говорилось в сообщении.

Помимо официальных извинений, опубликованных на сайте Белого дома, Барак Обама лично позвонил своему гватемальскому коллеге. Кроме него с извинениями к Альваро Колому по телефону обратилась госсекретарь США Хиллари Клинтон

Реджеп Тайип Эрдоган перед Владимиром Путиным
Фото: Сергей Карпухин / Reuters
27 июня 2016 года на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что президент Турции принес извинения главе российского государства за сбитый российский самолет Су-24. «Я хочу еще раз выразить свое сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините», — приводились в сообщении слова Эрдогана. Позднее пресс-секретарь турецкого президента подтвердил подлинность письма Эрдогана, однако заявил, что выраженное сожаление не являлось извинением. На следующий день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что русский перевод на 100% соответствовал турецкому оригиналу
Петр Порошенко перед Александром Лукашенко
Фото: Василий Федосенко / Reuters

В ноябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко извинился перед своим белорусским коллегой за инцидент с самолетом белорусской компании «Белавиа», произошедший в конце октября того же года. Boeing следовал из Киева в Минск. Меньше чем через 10 минут после взлета командир лайнера получил указание от диспетчера посадить самолет в аэропорту вылета. По информации «Белавиа», диспетчер без объяснения причин пообещал поднять в воздух истребители, если его требование не будет выполнено. После возвращения самолета в аэропорт с борта был снят гражданин Армении, который, по информации СМИ, являлся активистом «Антимайдана». Позднее его отпустили.

Разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе Порошенко. По его словам, все виновные в инциденте были наказаны. Информация об извинениях содержалась только в сообщении пресс-службы белорусского президента. Пресс-служба Порошенко также опубликовала новость о разговоре, но об извинениях не упомянула

Реувен Ривлин перед Энрике Пенья Ньетой
Реувен Ривлин (слева) и Энрике Пенья Ньета
(Фото: Tomer Reichman)

В январе 2017 года президенту Израиля Реувену Ривлину пришлось извиняться перед своим мексиканским коллегой за твит израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который поддержал идею Дональда Трампа о возведении стены на границе с Мексикой. «Президент Трамп прав. Я построил стену вдоль южной израильской границы. Это полностью остановило поток нелегальных мигрантов. Замечательный успех. Прекрасная идея», — написал Нетаньяху. Сам премьер утверждал, что его слова неверно интерпретировали и они относились только к израильскому опыту.

Однако Ривлин все же решил извиниться. «Я прошу прощения за любой вред, причиненный в результате этого недоразумения, но мы должны помнить, что речь идет о недоразумении. Я уверен, что мы сможем оставить этот вопрос позади», — заявил Ривлин

Родриго Дутерте перед Бараком Обамой
Фото: Mark Cristino / Reuters
Два года назад филиппинский президент Родриго Дутерте назвал лидера США Барака Обаму сукиным сыном в ответ на критику проводимой на Филиппинах жесткой антинаркотической политики. 3 сентября он извинился перед экс-президентом Америки, назвав свои слова болтовней. ​«Господин Обама, я извиняюсь за свои слова. Знайте, что это была просто болтовня. Мы очень хорошо усвоили наши уроки», — передает слова Дутерте газета Philippine Star
Автор: Алексей Гаврилко-Алексеев.
Теги: мультимедиа , Владимир Путин , Реджеп Тайип Эрдоган , Родриго Дутерте , Барак Обама ...
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