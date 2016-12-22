«Я говорю: извините»: за что просили прощения лидеры государств

Президент Филиппин Родриго Дутерте извинился перед экс-лидером США Бараком Обамой за высказывание двухлетней давности. Тогда он использовал нецензурную брань в адрес американского президента в ответ на критику антинаркотической политики филиппинских властей. В истории уже были случаи, когда первые лица приносили извинения друг другу. Некоторые из них — в обзоре РБК
В 2002 году канцлеру Герхарду Шредеру пришлось извиняться перед американским президентом Джорджем Бушем-младшим за слова министра юстиции Германии Герты Доблер-Гмелин. По сообщениям СМИ, во время одного из публичных выступлений министр сравнила политические методы Буша с методами Гитлера. «Угрожая Ираку, Буш хочет отвлечь внимание от внутренних проблем. Это популярный метод. Даже Гитлер так делал», — якобы заявила она.
Доблер-Гмелин заявила, что не говорила такого и что ее неправильно поняли, однако Шредер предпочел извиниться перед американским лидером. «Я хочу, чтобы вы знали, как сильно я сожалею о том негативном впечатлении, которое произвели на вас предполагаемые слова немецкого министра юстиции», — отметил он в письме американскому президенту. Также канцлер отметил, что в его кабинете нет места тем, кто проводит параллели между американским президентом и Гитлером. В новый состав правительства ФРГ Доблер-Гмелин, продолжавшая отрицать свою вину, не попала
В октябре 2010 года Белый дом официально принес извинения Гватемале за проводившиеся в 1946–1948 годах медицинские исследования, в ходе которых американские врачи намеренно заражали жителей страны венерическими заболеваниями. Целью исследований было определение эффективности пенициллина при лечении и профилактике сифилиса, всего было инфицировано более 1600 человек. «Мы глубоко сожалеем, что это произошло, и приносим извинения всем пострадавшим от таких отвратительных исследований», — говорилось в сообщении.
Помимо официальных извинений, опубликованных на сайте Белого дома, Барак Обама лично позвонил своему гватемальскому коллеге. Кроме него с извинениями к Альваро Колому по телефону обратилась госсекретарь США Хиллари Клинтон
В ноябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко извинился перед своим белорусским коллегой за инцидент с самолетом белорусской компании «Белавиа», произошедший в конце октября того же года. Boeing следовал из Киева в Минск. Меньше чем через 10 минут после взлета командир лайнера получил указание от диспетчера посадить самолет в аэропорту вылета. По информации «Белавиа», диспетчер без объяснения причин пообещал поднять в воздух истребители, если его требование не будет выполнено. После возвращения самолета в аэропорт с борта был снят гражданин Армении, который, по информации СМИ, являлся активистом «Антимайдана». Позднее его отпустили.
Разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе Порошенко. По его словам, все виновные в инциденте были наказаны. Информация об извинениях содержалась только в сообщении пресс-службы белорусского президента. Пресс-служба Порошенко также опубликовала новость о разговоре, но об извинениях не упомянула
В январе 2017 года президенту Израиля Реувену Ривлину пришлось извиняться перед своим мексиканским коллегой за твит израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который поддержал идею Дональда Трампа о возведении стены на границе с Мексикой. «Президент Трамп прав. Я построил стену вдоль южной израильской границы. Это полностью остановило поток нелегальных мигрантов. Замечательный успех. Прекрасная идея», — написал Нетаньяху. Сам премьер утверждал, что его слова неверно интерпретировали и они относились только к израильскому опыту.
Однако Ривлин все же решил извиниться. «Я прошу прощения за любой вред, причиненный в результате этого недоразумения, но мы должны помнить, что речь идет о недоразумении. Я уверен, что мы сможем оставить этот вопрос позади», — заявил Ривлин