«Я говорю: извините»: за что просили прощения лидеры государств

Герхард Шредер перед Джорджем Бушем-младшим

В 2002 году канцлеру Герхарду Шредеру пришлось извиняться перед американским президентом Джорджем Бушем-младшим за слова министра юстиции Германии Герты Доблер-Гмелин. По сообщениям СМИ, во время одного из публичных выступлений министр сравнила политические методы Буша с методами Гитлера. «Угрожая Ираку, Буш хочет отвлечь внимание от внутренних проблем. Это популярный метод. Даже Гитлер так делал», — якобы заявила она.

Доблер-Гмелин заявила, что не говорила такого и что ее неправильно поняли, однако Шредер предпочел извиниться перед американским лидером. «Я хочу, чтобы вы знали, как сильно я сожалею о том негативном впечатлении, которое произвели на вас предполагаемые слова немецкого министра юстиции», — отметил он в письме американскому президенту. Также канцлер отметил, что в его кабинете нет места тем, кто проводит параллели между американским президентом и Гитлером. В новый состав правительства ФРГ Доблер-Гмелин, продолжавшая отрицать свою вину, не попала