Поставившему памятник Ивану Грозному экс-губернатору нашли новую работу

Экс-губернатор Орловской области и замполпреда в ЦФО Вадим Потомский перейдет в полпредство в СЗФО. На фоне протестов в округе из-за экологических проблем Кремлю необходим специалист по этой теме

Вадим Потомский (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Бывший губернатор Орловской области и заместитель полпреда в ЦФО Вадим Потомский переходит в полпредство в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). О переходе на новую должность РБК заявил источник, близкий к Кремлю, и подтвердил собеседник, знакомый с подготовкой соответствующего распоряжения. «Он из Ленинградской области и возвращается в свой округ», — объяснил один из источников РБК. Как и в ЦФО, Потомский займет должность заместителя полпреда по экологии.

Вадим Потомский окончил Санкт-Петербургское высшее зенитно-ракетное командное училище и Северо-Западную академию государственной службы. В Ленинградской области в 1990–2000-е годы он занимал должности, связанные с муниципальным управлением и мусорным бизнесом. Работал в правительственном аналитическом центре комитета гослицензирования, возглавлял муниципальное предприятие «Экология» во Всеволожске Ленинградской области (занималось уборкой мусора). За семейные связи Потомского с этим бизнесом оппоненты на выборах называли его мусорным королем.

Параллельно Потомский сделал политическую карьеру. В 2005 году был избран во Всеволожской совет депутатов, позже возглавил городскую муниципальную управляющую компанию. В 2007-м стал депутатом в областном парламенте, где работал в комиссиях по экологии, ЖКХ и ТЭКу. Параллельно стал секретарем ленинградского обкома КПРФ. В 2011 году он был избран депутатом Госдумы от КПРФ.

В 2012 году как кандидат от коммунистов Потомский боролся за пост главы Брянской области, где едва не выиграл у единоросса Николая Денина, которого позже осудили за необоснованное выделение 21,8 млн руб. птицефабрике «Снежка». В феврале 2014 года президент назначил Потомского губернатором Орловской области, где он через полгода победил на выборах с результатом 89%.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев среди основных проблем Потомского называл его конфликты с местными элитами, в частности с бывшим спикером Совфеда и орловским губернатором Егором Строевым. За время губернаторства Потомский не раз оказывался в центре внимания из-за резонансных публичных высказываний. Например, защищая идею поставить памятник Ивану Грозному (первый в России такой монумент был открыт в Орле в 2016 году по инициативе Потомского), он отмечал, что тот не убивал своего сына, который, по словам чиновника, сам умер по пути из Москвы в Петербург. В мае 2017 года Потомский прокомментировал претензии журналистов к епископу Нектарию (Селезневу) в связи с подаренной тому Toyota Land Cruiser стоимостью 6 млн руб. словами: «Бог не фраер».

В октябре 2018 года Потомский подал в отставку по собственному желанию, и в тот же день президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона секретаря Московского горкома КПРФ Андрея Клычкова. После этого Потомский был назначен заместителем полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.​​

Назначение Потомского в СЗФО логично, на фоне растущих в округе экологических протестов Кремлю необходим человек, разбирающийся в этой теме и способный обеспечить баланс между обществом и элитами, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. Накануне жители Архангельской области записали видеообращение к президенту с призывом «не допустить превращения Русского Севера во всероссийскую свалку» против постройки мусорного полигона для ввоза отходов из других регионов, в том числе из Москвы. Они также потребовали отставки губернатора Игоря Орлова.

«Потомский, много лет работавший в сфере утилизации мусора и на должности губернатора Орловской области, является именно таким специалистом», — объяснил собеседник РБК. Кроме того, Потомский имеет прямую поддержку со стороны президента и хорошо знаком элитам округа, заключил эксперт.