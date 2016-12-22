Медведев назвал пенсионную реформу самым трудным решением десятилетия

Выстраданное решение, добавил глава правительства. По его словам, ни президенту Владимиру Путину, ни ему самому оно не нравится, но это единственное, что могло сделать правительство для улучшения условий жизни пенсионеров

Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Проведение в России пенсионной реформы — очень трудное для власти страны решение. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам года заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Трансляцию ведет телеканал РБК.

«Очевидно, что это было очень трудное решение. Оно, скажем прямо, было самым трудным решением власти за последнее десятилетие. Изначально все понимали, что такого рода решения не прибавляют популярности власти, но, с другой стороны, это выстраданное решение», — поделился глава кабмина.

Он рассказал, что ни президенту Владимиру Путину, ни ему лично не нравится идея о повышении возраста выхода на пенсию.

«Мы понимали, что такого рода решения вызовут отрицательные эмоции. <...> Но здесь нельзя мыслить категориями нравится — не нравится, потому что там мы можем пойти в очень плохом направлении. Если мы будем в экономике делать только все, что нам нравится, то, скорее всего, превратимся в отсталую и очень слабую страну», — заявил премьер-министр.

Отвечая на вопрос, когда власти намерены в очередной раз пересмотреть возраст выхода граждан на пенсию, Медведев подчеркнул, что такого рода решения не могут приниматься часто.

«Очевидно, что это решение принято на длительную перспективу, несмотря на то что мы очень довольны тем, что продолжительность жизни в нашей стране, как и во всем мире, растет, и это главный синтетический показатель развития нашего государства», — пояснил премьер-министр, подчеркнув, что пенсионную реформу приняли в улучшенном варианте, поскольку та редакция, в которой его начинали обсуждать, вызвала очень жесткую дискуссию.

В начале октября президент Владимир Путин подписал поправки в пенсионное законодательство и утвердил проведение в стране пенсионной реформы. Она подразумевает поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 60 лет. На два года раньше выйти на пенсию смогут те граждане, у которых большой страховой стаж (42 года и 37 лет для мужчин и женщин соответственно). Поправки также вводят уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение людей, которые достигли предпенсионного возраста (пять лет до официального выхода на пенсию).