Режим ЧС ввели в Волгореченске после атаки беспилотников

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Власти Костромской области ввели режим ЧС локального характера на территории города Волгореченска после атаки дронов, сообщил глава региона Сергей Ситников.

«Для проведения необходимых работ будут привлечены дополнительные силы и средства. По поручению губернатора всех специалистов обеспечат горячим питанием», — написал губернатор в телеграм-канале.

В ночь на 6 ноября Ситников сообщил об объявленной беспилотной опасности в регионе, а в 6:47 мск он написал в телеграм-канале об отражении атаки дронов на Волгореченск. О пострадавших не сообщалось. При этом оперативные службы не исключают повторные атаки беспилотников на город.

Утром Ситников провел заседание оперштаба, в городе временно закрыты детские сады и школы. Оперативные службы устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры, при этом электроснабжение в Волгореченске не нарушено, отметил губернатор.

В городе находится Костромская ГРЭС — третья по установленной мощности тепловая электростанция в России. По словам губернатора, силы ПВО отразили атаку на нее.

Ситников лично выехал в Волгореченск для проверки работы местных властей и ведомств.

По данным Минобороны, в минувшую ночь над Россией были сбиты 75 дронов.