Режим ЧС ввели в Волгореченске после атаки беспилотников
Власти Костромской области ввели режим ЧС локального характера на территории города Волгореченска после атаки дронов, сообщил глава региона Сергей Ситников.
«Для проведения необходимых работ будут привлечены дополнительные силы и средства. По поручению губернатора всех специалистов обеспечат горячим питанием», — написал губернатор в телеграм-канале.
В ночь на 6 ноября Ситников сообщил об объявленной беспилотной опасности в регионе, а в 6:47 мск он написал в телеграм-канале об отражении атаки дронов на Волгореченск. О пострадавших не сообщалось. При этом оперативные службы не исключают повторные атаки беспилотников на город.
Утром Ситников провел заседание оперштаба, в городе временно закрыты детские сады и школы. Оперативные службы устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры, при этом электроснабжение в Волгореченске не нарушено, отметил губернатор.
В городе находится Костромская ГРЭС — третья по установленной мощности тепловая электростанция в России. По словам губернатора, силы ПВО отразили атаку на нее.
Ситников лично выехал в Волгореченск для проверки работы местных властей и ведомств.
По данным Минобороны, в минувшую ночь над Россией были сбиты 75 дронов.
