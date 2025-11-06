Детсады в Волгореченске Костромской области закрыли после атаки БПЛА
Власти в Костромской области решили закрыть на один день детские сады и школы расположенного на западе региона Волгореченска «в целях безопасности» после атаки дронов утром 6 ноября. Об этом сообщает губернатор Сергей Ситников в телеграм-канале.
Как сообщил Ситников, оперативный штаб провел заседание, были приняты новые решения «по обеспечению безопасности людей и работе объектов жизнеобеспечения», включая закрытие детсадов и школ в Волгореченске.
Кроме того, чиновники в городе и близлежащих сельских поселениях проводят обходы граждан, «чтобы убедиться в их безопасности».
В 2:20 мск Ситников сообщил об объявленной беспилотной опасности в регионе, а в 6:47 мск он написал в телеграм-канале об отражении атаки дронов на Волгореченск. Губернатор тогда отметил, что оперативные службы начали ликвидировать последствия на энергообъектах, электроснабжение нарушено не было, никто не пострадал.
