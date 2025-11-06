Reuters узнал о планах Польши закупать СПГ из США для Украины и Словакии

Reuters: Польша намерена закупать больше СПГ из США для Украины и Словакии

Варшава и Вашингтон ведут переговоры о расширении импорта СПГ для последующих поставок в Украину и Словакию. Объемы поставок через Польшу могут достигать 4–5 млрд кубометров в год

Польша ведет переговоры о наращивании импорта сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов для поставок на Украину и в Словакию﻿ — сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ходом обсуждений.

Цель — усилить энергетическую безопасность региона и укрепить связи ЕС с американским энергетическим сектором.

Минэнерго Польши подтвердило, что работает с партнерами из США, Словакии и Украины над возможностями импорта американского газа﻿. Ожидается, что после встречи на трансатлантической энергетической конференции в Афинах стороны объявят о совместной декларации о расширении поставок. Этот шаг станет частью более широких усилий по снижению зависимости Европы от российского газа и переходу на американские энергоресурсы, говорится в материале.

Объемы поставок через Польшу могут достигать 4–5 млрд кубометров газа в год﻿, что соответствует годовому потреблению Словакии.

В ноябре 2018 года польская PGNiG договорилась с американской Cheniere Marketing International о поставках СПГ в течение следующих 24 лет — ежегодно около 1,95 млрд кубометров газа.

19-й пакет санкций против России вступил в силу 23 октября. Согласно заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет санкций включает следующие меры: снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, ограничения для платежной системы «Мир», запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью», а также санкции против 118 судов, предположительно, используемых для перевозки российской нефти. В пакет санкций ЕС вошел запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — с 1 января 2027 года.

Доля США в поставках СПГ в ЕС составляет около 55%, но полное замещение всего импорта российского газа американским СПГ увеличило бы этот показатель до более чем 80%.

Ранее в октябре The Guardian писала, что ЕС остается крупнейшим покупателем российского СПГ, несмотря на санкции. В том же месяце Bloomberg узнал, что Вашингтон и Киев обсуждают поставки американского СПГ «для удовлетворения энергетических потребностей Украины».

Россия считает санкции западных стран незаконными и требует их отмены. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ущерб от ограничительных мер несут государства ЕС.