Военная операция на Украине⁠,
Bloomberg узнал, что Украина и США обсуждают поставки американского СПГ

Сюжет
Военная операция на Украине
Украина и США обсуждали возможность экспорта американского СПГ. По данным Bloomberg, Зеленский повторит данное предложение на встрече с Трампом
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Официальные лица Вашингтона и Киева обсуждали возможность экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США «для удовлетворения энергетических потребностей Украины». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, президент Украины Владимир Зеленский повторит данное предложение на встрече с американским президентом Дональдом Трампом. В обмен на это он может предложить возможность для американских нефтяных компаний использовать трубопроводную инфраструктуру Украины с целью экспорта в Словакию и Венгрию.

Также, по словам источников Bloomberg, официальные лица в Киеве предложили американским компаниям возможность недорогого хранения СПГ в подземных хранилищах Украины «с целью стимулирования экспорта энергоносителей» из США в Европу.

Издание отмечает, что в преддверии визита Зеленского в Вашингтон украинские официальные лица предложили поделиться с США опытом в области производства беспилотников «в обмен на поставки американского оружия и энергоносителей».

Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 17 октября. Президенты за последние дни дважды пообщались по телефону. Накануне встречи с украинским коллегой Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным.

10 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна готова предоставить Украине энергетическую помощь, в том числе доступ к своему терминалу СПГ. «Польша уже обдумывает, как поддержать Украину. <...> Генераторы, дополнительные поставки электроэнергии, ускоренное строительство энергосетей между Украиной и Польшей и, конечно же, наш СПГ-терминал в Свиноуйсьце — готовы это предоставить», — заявил он.

Польша предложила Украине доступ к терминалу СПГ перед холодами
Политика
СПГ-терминал в Свиноуйсьце, Польша

В начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках ракет Tomahawk Киеву. «Возможно, я скажу [Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — отметил он.

Поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk производства США могут разрушить российско-американские отношения, предупреждал Путин. Песков отмечал, что Москва «должным образом» отреагирует в случае передачи ракет.

16 октября российское Минобороны сообщило о нанесении массированного удара по объектам газовой энергетической структуры Украины «в ответ на террористические атаки» по гражданским объектам. В ударе были задействованы гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники. По данным ведомства, все назначенные объекты были поражены.

Авторы
Теги
Алена Нефедова
Украина США СПГ экспорт
