ХАМАС заявил о сбросе на сектор Газа 35 килотонн взрывчатки

ВВС Израиля, в частности, сообщали, что за первые пять дней войны сбросили 6 тыс. бомб на объекты ХАМАС в секторе Газа

Газа, сектор Газа (Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters)

Член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что израильская армия сбросила на сектор Газа около 35 тыс. т взрывчатки, его слова приводит Al Jazeera.

«На данный момент при полной американской поддержке на сектор Газа было сброшено около 35 000 тонн взрывчатки», — сказал он.

В октябре ВВС Израиля сообщали, что за первые пять дней войны с ХАМАС сбросили 6 тыс. бомб на объекты группировки в секторе Газа, тип бомб в ЦАХАЛ не уточняли. После израильского авиаудара по лагерю беженцев Джабалия The Guardian, в частности, со ссылкой на бывшего эксперта по вооружениям ООН Криса Кобба-Смита писала, что израильская армия может применять управляемые авиабомбы GBU-31 или GBU 56 (обе весом около 2000 фунтов, или 900 кг). О том, что Израиль мог использовать по меньшей мере две бомбы весом 2000 фунтов при авиаударе в Джабалии, писала также газета The New York Times со ссылкой на экспертов и данные анализа спутниковых снимков, фотографий и видео.

Член политбюро ХАМАС также упомянул слова министра наследия Израиля Амихая Элияху, допустившего возможность ядерного удара по Газе. По словам Хамдана, это заявление является «четким и официальным признанием того, что враг обладает ядерным оружием».

Представитель палестинского движения подчеркнул, что «никакая сила» в мире не сможет убрать ХАМАС «с его земли и от его народа».

Израиль официально не подтверждает и не опровергает наличие у него ядерного оружия. Еврейское государство не присоединилось к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не сотрудничает с МАГАТЭ в отношении некоторых своих видов ядерной деятельности. Большинство исследователей склоняются к тому, что Израиль имеет порядка 90 ядерных боеголовок на основе плутония и произвел достаточно плутония для выпуска 100–200 единиц оружия, пишет Center for Arms Control and Non-Proliferation.

Израильский министр в интервью в ответ на вопрос о возможности сбросить на сектор Газа ядерную бомбу не исключил такого исхода. За свои слова он подвергся критике как в самом Израиле, так и в других странах. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху после этого поспешил заверить, что страна не рассматривает возможность ядерной атаки на сектор Газа. Лидер оппозиции Яир Лапид призвал премьера отправить министра в отставку. Элияху в итоге был отстранен от заседаний правительства на неопределенный срок, сам он после критики назвал свои слова «метафорическими». Элияху — представитель крайне правой партии «Еврейская сила». Чиновник не входит в военный кабинет, сформированный для принятия решений в военное время, и не имеет на него влияния.

Его заявление, в частности, осудили генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт, Иран и ОАЭ.