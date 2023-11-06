Власти Пакистана запретили арест ожидающих эвакуации в США афганцев

МВД Пакистана запретило задерживать ожидающих оформления документов для переезда в США афганских беженцев после обращения Вашингтона. Исламабад начал аресты афганцев для последующей депортации в октябре

МВД Пакистана направило местным властям уведомление, которое запрещает арестовывать беженцев из Афганистана, ожидающих оформления документов для переезда в США, сообщает The Express Tribune. Документ, с которым ознакомилось AFP, датирован 2 ноября.

«По данным посольства Америки, 1150 граждан Афганистана получают спонсорскую помощь для переезда в Соединенные Штаты. Мы просим обеспечить, чтобы граждане Афганистана, упомянутые в соответствующем списке, не подвергались аресту до дальнейшего уведомления», — говорится в уведомлении.

Отмечается, что такая мера принята после обращения Вашингтона к Исламабаду. «Мы настоятельно призываем соседей Афганистана, включая Пакистан, разрешить въезд афганцам, ищущим международной защиты, и координировать действия с международными организациями для оказания гуманитарной помощи», — заявил 1 ноября официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Также к пакистанским властям обратился глава МВД Афганистана Сираджуддин Хаккани, пишет Express Tribune. В видеообращении он попросил Пакистан не наказывать афганских беженцев, если у него возникнут какие-либо проблемы с администрацией Кабула. Хаккани назвал решение Пакистана неисламским, заявив, что Исламабад не может винить Афганистан в своих собственных проблемах.

По данным пакистанских пограничников, с начала октября из Пакистана в Афганистан вернулись более 180 тыс. человек. В конце сентября Исламабад приказал 1,7 млн нелегально проживающим афганцам покинуть страну под угрозой депортации.

Глава МВД во временном пакистанском правительстве Сарфраз Бугти говорил, что решение о депортации афганских беженцев принято в интересах обеспечения «безопасности граждан Пакистана». По его данным, «14 терактов из 24 в этом году в Пакистане осуществили террористы-смертники из Афганистана».

После того как 31 октября истек крайний срок для добровольного выезда из Пакистана всех иностранных иммигрантов, у которых нет документов для проживания в стране, пакистанские власти приступили к их задержанию для последующей поэтапной депортации.