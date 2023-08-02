Пакистан пригрозил принять меры против террористов в Афганистане

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 101,93 (+1,23) Инвестиции, 17:02 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 92,84 (+1,07) Инвестиции, 17:02
Парки, воздух и экология: почему выбирают квартиры на западе Москвы РБК и ПИК, 18:09
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:03
В российский прокат выйдет призер Канн — фильм «Рецепт любви» Life, 17:55
В Минфине Бельгии опровергли дедлайн НРД по разблокировкам активов Инвестиции, 17:55
Путин поручил отправить в библиотеки новых регионов более 2,5 млн книг Политика, 17:50
Турция вошла в пятерку самых дорогих курортов для россиян Общество, 17:43
Минобороны отчиталось о наступлении на купянском направлении Политика, 17:37
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Непомнящий выиграл первую партию на Кубке мира по шахматам Спорт, 17:35
РФС напомнил, что Буффон дебютировал за сборную в матче с Россией Спорт, 17:27
Электробусы и клены: как в Москве снижают выбросы парниковых газов РБК и ДПиООС, 17:25
Курс доллара превысил ₽94 впервые с 28 марта 2022 года Инвестиции, 17:24
«Норникель» сообщил о снижении выручки за первое полугодие Инвестиции, 17:18
На Украине школьников обучат обращаться с дронами и оказывать медпомощь Общество, 17:12
В Амурской области 9-летняя девочка умерла после пребывания в лагере Общество, 17:06
Конфликт в Афганистане ,  
0 

Пакистан пригрозил принять меры против террористов в Афганистане

МИД Пакистана допустил проведение операции против террористов в Афганистане
Сюжет
Конфликт в Афганистане
В Пакистане участились теракты, вину за которые власти возлагают на террористов, находящихся в Афганистане. Исламабад допустил, что может начать «действия» внутри соседнего государства для пресечения угроз. Кабул обвинения отверг
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Пакистан может «предпринять действия» в Афганистане, если Кабул не справится с террористической угрозой самостоятельно, заявил глава пакистанского МИДа Билавал Бхутто-Зардари, пишет Trubune.

«Мы будем действовать в соответствии с международным правом, чтобы защитить себя. Если афганские власти не будут действовать, то действия внутри страны могут быть одним из вариантов, но не первым», — сказал министр.

Однако Бхутто-Зардари полагает, что правительство Афганистана само примет меры против группировок, угрожающих Пакистану. По его словам, пакистанские власти готовы помочь афганским коллегам, «если возникнет проблема с возможностями», но «если возникнет проблема с намерениями, то это отдельный вопрос».

В последние месяцы в Пакистане резко увеличилось число террористических атак, они также участились со времени прихода к власти в Афганистане талибов («Талибан» признан в России террористической организацией и запрещен).

Последний теракт произошел 30 июля в приграничном с Афганистаном районе Баджаур, погибли 63 человека, пострадали 123. Власти Пакистана обвинили террористов запрещенного в России движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП, также известно как пакистанский «Талибан»), которое, по их мнению, безнаказанно действует с территории Афганистана. ТТП не считается частью афганского движения «Талибан», но разделяет его цели. Члены ТТП нередко использовали базы талибов в Афганистане как укрытие.

При бывшем премьере Пакистана Имране Хане было достигнуто соглашение с ТТП о прекращении огня. Однако сделка сорвалась после того, как ТТП обвинило военных в нападении на его боевиков. Новое правительство Пакистана отказалось удовлетворить требования террористов об установлении шариатского исламского законодательства в приграничных с Афганистаном районах. С тех пор, отмечает Time, теракты по всему Пакистану были возобновлены.

Власти Афганистана отрицают обвинения Пакистана и настаивают, что не позволяют использовать территорию страны для нападения на другие государства.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Афганистан Пакистан Талибан талибы терроризм антитеррористическая операция
Материалы по теме
Что привело к одному из крупнейших терактов в Пакистане
Политика
В МИДе заявили, что россияне не пострадали при теракте в Пакистане
Политика
Армия Пакистана заявила о гибели трех военных при нападении террористов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter