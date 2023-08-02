Пакистан пригрозил принять меры против террористов в Афганистане

В Пакистане участились теракты, вину за которые власти возлагают на террористов, находящихся в Афганистане. Исламабад допустил, что может начать «действия» внутри соседнего государства для пресечения угроз. Кабул обвинения отверг

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Пакистан может «предпринять действия» в Афганистане, если Кабул не справится с террористической угрозой самостоятельно, заявил глава пакистанского МИДа Билавал Бхутто-Зардари, пишет Trubune.

«Мы будем действовать в соответствии с международным правом, чтобы защитить себя. Если афганские власти не будут действовать, то действия внутри страны могут быть одним из вариантов, но не первым», — сказал министр.

Однако Бхутто-Зардари полагает, что правительство Афганистана само примет меры против группировок, угрожающих Пакистану. По его словам, пакистанские власти готовы помочь афганским коллегам, «если возникнет проблема с возможностями», но «если возникнет проблема с намерениями, то это отдельный вопрос».

В последние месяцы в Пакистане резко увеличилось число террористических атак, они также участились со времени прихода к власти в Афганистане талибов («Талибан» признан в России террористической организацией и запрещен). Последний теракт произошел 30 июля в приграничном с Афганистаном районе Баджаур, погибли 63 человека, пострадали 123. Власти Пакистана обвинили террористов запрещенного в России движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП, также известно как пакистанский «Талибан»), которое, по их мнению, безнаказанно действует с территории Афганистана. ТТП не считается частью афганского движения «Талибан», но разделяет его цели. Члены ТТП нередко использовали базы талибов в Афганистане как укрытие. При бывшем премьере Пакистана Имране Хане было достигнуто соглашение с ТТП о прекращении огня. Однако сделка сорвалась после того, как ТТП обвинило военных в нападении на его боевиков. Новое правительство Пакистана отказалось удовлетворить требования террористов об установлении шариатского исламского законодательства в приграничных с Афганистаном районах. С тех пор, отмечает Time, теракты по всему Пакистану были возобновлены.

Власти Афганистана отрицают обвинения Пакистана и настаивают, что не позволяют использовать территорию страны для нападения на другие государства.