Минздрав Херсона сообщил о пострадавшем при взрыве в подъезде жилого дома

В подъезде жилого дома в Херсонской области произошел взрыв

Один человек получил осколочное ранение, его госпитализировали. В Минздраве не уточнили обстоятельств произошедшего

В подъезде одного из жилых домов Херсонской области произошел взрыв, сообщает региональный минздрав. По данным ведомства, пострадал один человек, он получил осколочное ранение.

О каком именно населенном пункте идет речь, не сообщается. Также министерство не уточнило обстоятельств произошедшего.

Пострадавшего госпитализировали. Министерство призвало жителей Херсона «покинуть город и эвакуироваться в безопасное место».

Региональные власти с середины октября объявили эвакуацию, заявляя о готовящемся наступлении Вооруженных сил Украины и возможном подрыве Каховской ГЭС. Изначально до этого эвакуировали муниципалитеты на правом берегу, но затем зону расширили на 15 км от Днепра.

Днем 6 ноября российские информагентства сообщили об обстреле Каховской ГЭС со стороны ВСУ. По словам представителя администрации Новой Каховки Руслана Агаева, ПВО отбила основные удары РСЗО HIMARS, одна ракета попала в шлюз дамбы, но это не привело к значительным разрушениям дамбы, «все контролируемо».

Несколько часов спустя в экстренных службах заявили, что десять населенных пунктов, в том числе Херсон, остались без света из-за «действий украинских диверсионно-разведывательных групп», повредивших ЛЭП.