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Постпред США в ЕС назвал главное «условие» встречи Трампа с Зеленским
Гордон Сондленд пересмотрел свои предыдущие показания и заявил, что встреча президентов США и Украины и оказание помощи Киеву могли произойти только в обмен на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына
Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Постоянный представитель США в Европейском союзе Гордон Сондленд, который также выступает свидетелем в процессе об импичменте президенту Дональду Трампу, дал новые показания конгрессу. В частности, он заявил, что Киев мог бы получить военную помощь от Вашингтона только в обмен на расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Такое же условие, по словам постпреда, необходимо было выполнить для организации встречи двух лидеров. Расшифровка его показаний опубликована на сайте разведывательной комиссии палаты представителей.

Как пишет The New York Post, слова Сондленда прямо противоречат предыдущим показаниям, когда он сказал, что «никогда не думал», что для предоставления помощи Киеву были выдвинуты какие-либо предварительные условия.

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По словам Сондленда, в начале сентября он предположил, что приостановка помощи была связана с требованием Трампа, чтобы украинские власти выпустили заявление о начале расследования в отношении отца и сына Байденов; однако не имел ни одного достоверного источника этой информации. «Я не мог получить прямой ответ, почему помощь была задержана, однако сенатор Рональд Джонсон [от Республиканской партии] и [исполняющий обязанности посла США на Украине Билл] Тейлор также высказали предположение, что здесь может быть какая-то связь», — заявил постпред.

«Я сказал [украинскому чиновнику], что возобновление американской помощи, скорее всего, не произойдет, пока Украина не предоставит публичного антикоррупционного заявления», — сказал Сондленд.

По словам американского постпреда, президент заверил его, что никакой договоренности об «услуге за услугу» с Украиной не существовало. Однако «намного позже» Сондленд понял, что, возможно, одной из задач адвоката Трампа Рудольфа Джулиани было убедить Киев начать расследование в отношении Байдена. «В планы Джулиани могли входить попытки убедить Украину начать расследование в отношении вице-президента Байдена или его сына либо же вовлечь Украину прямо или косвенно в кампанию по переизбранию президента на выборах 2020 года», — сказал он.

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Более половины американцев одобрили процедуру импичмента Трампа

31 октября палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об импичменте в отношении президента Дональда Трампа. Впервые о начале процедуры в сентябре сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси (Демократическая партия). Поводом для решения стало возможное давление во время июльского разговора Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского относительно расследования дела в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и компании Burisma, где работал его сын Хантер. В конце сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора лидеров от июля, в котором Трамп пожаловался Зеленскому на необоснованность увольнения в 2016 году генпрокурора Украины, занимавшегося расследованием коррупции в компании Burisma. 15 октября демократы запросили у Министерства обороны США документы, относящиеся к заморозке военной помощи Украине.

Теги: Джозеф Байден, Дональд Трамп, Украина
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