Постпред США в ЕС назвал главное «условие» встречи Трампа с Зеленским

Гордон Сондленд пересмотрел свои предыдущие показания и заявил, что встреча президентов США и Украины и оказание помощи Киеву могли произойти только в обмен на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Постоянный представитель США в Европейском союзе Гордон Сондленд, который также выступает свидетелем в процессе об импичменте президенту Дональду Трампу, дал новые показания конгрессу. В частности, он заявил, что Киев мог бы получить военную помощь от Вашингтона только в обмен на расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Такое же условие, по словам постпреда, необходимо было выполнить для организации встречи двух лидеров. Расшифровка его показаний опубликована на сайте разведывательной комиссии палаты представителей.

Как пишет The New York Post, слова Сондленда прямо противоречат предыдущим показаниям, когда он сказал, что «никогда не думал», что для предоставления помощи Киеву были выдвинуты какие-либо предварительные условия.

По словам Сондленда, в начале сентября он предположил, что приостановка помощи была связана с требованием Трампа, чтобы украинские власти выпустили заявление о начале расследования в отношении отца и сына Байденов; однако не имел ни одного достоверного источника этой информации. «Я не мог получить прямой ответ, почему помощь была задержана, однако сенатор Рональд Джонсон [от Республиканской партии] и [исполняющий обязанности посла США на Украине Билл] Тейлор также высказали предположение, что здесь может быть какая-то связь», — заявил постпред.

«Я сказал [украинскому чиновнику], что возобновление американской помощи, скорее всего, не произойдет, пока Украина не предоставит публичного антикоррупционного заявления», — сказал Сондленд.