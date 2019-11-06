Сирийские СМИ сообщили о возвращении контроля над нефтяным месторождением

Сирийская армия заняла нефтяное месторождение недалеко от деревни Мулла-Аббас в районе города Румейлан на северо-востоке страны. Об этом сообщает Muraselon News.

Во вторник, 5 ноября, сирийская армия провела развертывание войск вдоль сирийско-турецкой границы между городами Камышлы и Маликия.

По данным издания, сирийские подразделения вошли на территорию нефтедобычи во второй половине дня. Как отмечает Alwatan newspaper, нефтяные месторождения под Румейланом оставались вне государственного контроля в течение семи лет.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило о строительстве двух американских военных баз в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, где находятся нефтяные месторождения. По данным агентства, США перебросили туда до 300 военнослужащих, бронетехнику, тяжелое вооружение и боеприпасы.

В МИДе России назвали незаконными и неприемлемыми попытки американских военных закрепить свое присутствие в районе нефтедобычи в Сирии.

9 октября Турция начала военную операцию против курдских отрядов на границе с Сирией. США не поддержали решение Анкары и заявили о выводе своих войск с сирийско-турецкой границы. После завершения турецкого наступления, Вашингтон направил свои подразделения на сирийские нефтяные объекты под предлогом охраны от «Исламского государства» (организация запрещена в России).