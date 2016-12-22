Степашин попросил включить книгоиздателей в антипиратский меморандум

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин просит главу Роскомнадзора Александра Жарова посодействовать в подписании антипиратского меморандума с книгоиздателями. Ранее их интересы не были учтены

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Российский книжный союз обратился в Роскомнадзор с просьбой посодействовать в подписании антипиратского меморандума с Ассоциацией по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет интересы большинства крупных издательств. Об этом говорится в письме президента Союза Сергея Степашина к главе ведомства Александру Жарову. Копию этого письма РБК предоставил гендиректор ​ассоциации Максим Рябыко.

В обращении подчеркивается, что представители книжного рынка не делегировали участникам подписания антипиратского меморандума полномочия выступать от имени правообладателей. По словам Степашина, обращения АЗАПИ о ее готовности участвовать в разработке и подписании документа проигнорировали в Роскомнадзоре и в «Яндексе», их также не учли другие участники соглашения. Он отметил, что «несмотря на активную позицию книжной индустрии, предпочтение отдается правообладателям из киноиндустрии».

«Такой подход крайне разочаровывает. По сути, представителей книжной отрасли вновь оставляют один на один в борьбе с пиратством, предлагают продолжать подавать сотни исков о блокировках, спорить с судами в попытках доказать очевидный факт, что поисковая выдача способствует распространению пиратства», — написал президент Российского книжного союза.

​Сотрудничество между АЗАПИ и Роскомнадзором, заключил он, позволит удалять из поисковой выдачи ссылки, которые содержат пиратский контент, не дожидаясь принятия закона для выработки оптимальной тестовой модели взаимодействия.

Рябыко добавил, что аналогичные обращения в Роскомнадзор и «Яндекс» готовит в настоящее время и АЗАПИ.

В минувший четверг, 1 ноября, «Яндекс», Mail.Ru, Rambler и правообладатели — «Первый канал», ВГТРК, «СТС Медиа», «Газпром-Медиа Холдинг», Национальная медиа группа и другие — подписали меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в интернете. В соответствии с соглашением в течение следующих трех недель правообладатели создадут реестр с указанием страниц сайтов, содержащих пиратский аудио- и видеоконтент. Согласно информации источников РБК, работавших над меморандумом, держателем реестра может стать «Газпром-Медиа». Срок действия меморандума — до 1 сентября 2019 года. Именно к этому времени правительство должно будет внести поправки в антипиратское законодательство.

В меморандуме не учли интересы книжной индустрии. По подсчетам РБК, за последние пять лет действия антипиратского законодательства на книгоиздателей пришлось 12% всех поданных заявлений о блокировке сайтов с нелегально размещенным контентом.