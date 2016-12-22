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Пентагон отказался увеличить военное присутствие в Персидском заливе
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Пентагон отказался увеличить военное присутствие в Персидском заливе
Политика, 10:52
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Пентагон отказался увеличить военное присутствие в Персидском заливе
США решили не отправлять в Персидский залив авианосец «Гарри Трумэн», выяснил CNN. Это может говорить о том, что его собираются задействовать для решения задач по сдерживанию России и Китая, отмечает телеканал
Взлет истребителя с авианосца «Гарри Трумэн» (Фото: Baz Ratner / Reuters)

Пентагон отклонил просьбу Центрального командования США о размещении дополнительных военных вил в Персидском заливе, сообщает CNN со ссылкой на два источника в военной среде.

В частности, Центральное командование (CENTCOM) просило Пентагон возобновить присутствие авианосца «Гарри Трумэн» в Персидском заливе, но получило отказ, рассказали собеседники CNN.

В понедельник США возобновили экономические санкции против Ирана, включив в списки более 700 физических и юридических лиц, и увеличение военного присутствия США в Персидском заливе могло бы помочь сдерживанию Тегерана, считает CENTCOM. Вопрос был поднят из-за того, что начальники Объединенных штабов армии США распределяют военные ресурсы на следующие два года, отмечают собеседники CNN.

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Военные чиновники также говорят, что у США нет разведданных о том, что Иран планирует военное нападение в ответ на отмену санкций, однако нет и четкого и подробного понимания того, как может реагировать на ограничения иранское правительство. Это отсутствие ясности является одной из причин, по которой Центральное командование хотело получить дополнительные ресурсы для сдерживания.

Кроме того, предполагает CNN, отказ в усилении присутствия США авианосцем может говорить о том, что авианосцу предстоит решать «конкурирующие задачи»: «Гарри Трумэн» в этом году несколько недель находился в Северной Атлантике в качестве «видимого сигнала для России». Корабль также может потребоваться для сдерживания Китая, подчеркивает CNN.

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Центральное командование США отвечает за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий на Среднем Востоке, в Восточной Африке и Центральной Азии.

В ответ на запрос CNN представитель командования заявил, что они располагают достаточными силами для решения любых задач в регионе: борьбы с группировкой ИГ (запрещена в России), поддержки правительства Афганистана в борьбе с талибами, а также для сдерживания потенциальных противников и оперативной реакции на «непредвиденные обстоятельства».

«Хотя мы не собираемся обсуждать движение конкретных сил [армии США] в регионе и за его пределами, мы неоднократно демонстрировали способность быстро развертывать массовые силы всякий раз, когда они нужны в период кризиса», — подчеркнул представитель CENTCOM.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: военные , Персидский залив , Пентагон
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