Словакия объявила о первом пакете помощи Украине при Фицо

В него войдут инженерная и строительная техника. Предыдущий пакет помощи Словакия предоставила Украине в феврале 2022 года. После победы Фицо на выборах Братислава выступала против поддержки Киева

Роберт Фицо (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Украина впервые с 2022 года получит пакет помощи от Словакии, в него войдут инженерная и строительная техника, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Это первый пакет помощи при премьер-министре Словакии Роберте Фицо, возглавляющем правительство страны с осени 2023 года.

Соглашение о передаче оборудования и техники подписали Шмыгаль и вице-премьер-министр, министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

«Украина получит пять машин для разминирования Bozena и другую технику от Словакии», — написал украинский глава Минобороны в своем телеграм-канале.

Кроме Bozena Киев получит транспорт, комплексы разминирования, а также средства медицинской эвакуации. «Страна работает над новым, пятнадцатым пакетом поддержки», — добавил Шмыгаль.

По его словам, стороны также обсудили перспективы сотрудничества между украинскими и словацкими компаниями.

Фицо выступает против поставок военной помощи Киеву, «поскольку это ведет лишь к продлению военного конфликта и страданиям мирного населения». Словакия также не раз возражала против выделения пакетов финансовой помощи Украине от Евросоюза и угрожала наложить вето, в частности, в октябре 2023 года, в январе и марте 2025 года.

Предыдущий, 13-й пакет военной помощи Украине Словакия предоставила в феврале 2022 года. Позднее, в сентябре 2023 года, в стране прошли парламентские выборы, победу на которых одержала левоцентристская партия «Направление — социальная демократия» (Smer) Фицо.

В ноябре 2023 года правительство Фицо отклонило 14-й пакет на €40,3 млн, ограничив дальнейшую прямую военную помощь гуманитарной и нелетальной. В него должны были войти патроны, боеприпасы, 140 ракет для системы противовоздушной обороны «Куб», восемь минометов и 1200 мин.

Россия выступает против любой помощи Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.