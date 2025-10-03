В МИД Украины опровергли проблемы с поставками из-за шатдауна в США

Представитель украинского МИДа отрицает, что США приостановили обсуждение военной поддержки Украины из-за начавшегося в стране 1 октября шатдауна. Он отметил, что продолжаются и переговоры по сделке о дронах

Фото: Ирина Рыбакова / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Спикер МИД Украины Георгий Тихий назвал ложной информацию о приостановке обсуждений военной поддержки со стороны США из-за шатдауна. Он заявил, что стороны продолжают переговоры по соглашению о дронах, а поставки вооружений продолжаются.

«Ложь. Переговоры между Украиной и США о сделке по беспилотникам идут по плану, поставки продолжаются», — написал Тихий на своей странице в Х. К посту он прикрепил скриншот статьи The Telegtaph о том, что власти США поставили на паузу обсуждение дальнейшей военной поддержки Украины после приостановки работы правительства.

В ночь на 1 октября в США официально наступил шатдаун, поскольку конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. На этот период госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска, а те, чей функционал считается критически важным (медики, пограничники, военные, транспортные работники и другие), будут работать без зарплаты. Это стало первым таким случаем почти за семь лет — в последние годы работа американского правительства приостанавливалась только частично.

The Telegtaph отмечало, что ситуация стала неопределенной, потому что федеральные американские служащие были отправлены в неоплачиваемый отпуск. «Все будущие проекты пострадали. Я не понимаю, как они будут продолжать», — сообщил источник The Telegraph в украинском правительстве.

28 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киев и Вашингтон обсуждают две крупные сделки — по закупке Украиной оружия и по приобретению США украинских беспилотников. Со слов Зеленского, соглашения получили названия Mega Deal и Drone Deal соответственно. Также украинский президент обратил внимание на «положительный результат» по Mineral Deal —

соглашение Украины и США по полезным ископаемым.

Москва выступает против военной помощи Киеву, отмечая, что это лишь затягивает конфликт. Президент России Владимир Путин заявлял, что западные государства оказывают Киеву военно-техническую и разведывательную поддержку, «по сути, как прямые участники конфликта».