Три беспилотника обезвредили на территории предприятия в Тюмени
На территории предприятия в микрорайоне Антипино в Тюмени обнаружили и обезвредили три беспилотника, сообщил информационный центр областного правительства.
После поступления информации о дронах на место выехали экстренные службы и предотвратили их детонацию.
«Пострадавших нет. Взрывов и горения не допущено. Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу», — отмечается в сообщении.
«Уральский меридиан» пишет со ссылкой на местных жителей, что в микрорайоне Антипино и ближайших деревнях пропала мобильная связь. Об этом позже также сообщило агентство Ура.ру.
В ночь на 6 октября ПВО сбила над российскими регионами 251 украинский дрон, сообщали утром в Минобороны. Больше всего было уничтожено над Черным морем – 62, в Крыму перехватили 40, в Курской области – 34, в Белгородской области – 30. 20 сбили в Нижегородской, 17 – в Воронежской, 11 – в Краснодарском крае, четыре – в Ростовской области. По восемь БПЛА уничтожено в Брянской и Тульской областях, по два — во Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской, по одному — над территорией Липецкой области и Московского региона.
В течение 6 октября атаки дронов продолжались: днем и вечером в Белгородской области сбили 17 дронов. Кроме того, ранее Белгород подвергся ракетному удару, двое человек скончались, атака привела к перебоям с электроснабжением, рассказывал губернатор Вячеслав Гладков.
