Политика⁠,
0

Три беспилотника обезвредили на территории предприятия в Тюмени

Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

На территории предприятия в микрорайоне Антипино в Тюмени обнаружили и обезвредили три беспилотника, сообщил информационный центр областного правительства.

После поступления информации о дронах на место выехали экстренные службы и предотвратили их детонацию.

«Пострадавших нет. Взрывов и горения не допущено. Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу», — отмечается в сообщении.

«Уральский меридиан» пишет со ссылкой на местных жителей, что в микрорайоне Антипино и ближайших деревнях пропала мобильная связь. Об этом позже также сообщило агентство Ура.ру.

В ночь на 6 октября ПВО сбила над российскими регионами 251 украинский дрон, сообщали утром в Минобороны. Больше всего было уничтожено над Черным морем – 62, в Крыму перехватили 40, в Курской области – 34, в Белгородской области – 30. 20 сбили в Нижегородской, 17 – в Воронежской, 11 – в Краснодарском крае, четыре – в Ростовской области. По восемь БПЛА уничтожено в Брянской и Тульской областях, по два — во Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской, по одному — над территорией Липецкой области и Московского региона.

В течение 6 октября атаки дронов продолжались: днем и вечером в Белгородской области сбили 17 дронов. Кроме того, ранее Белгород подвергся ракетному удару, двое человек скончались, атака привела к перебоям с электроснабжением, рассказывал губернатор Вячеслав Гладков.

Авторы
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Прямой эфир
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 19:08
Локальные валютные облигации: что выбрать для защиты от ослабления рубля Инвестиции, 20:17
Ущерб от майнинг-фермы в Дагестане составил 14 млн руб. Общество, 20:04
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Собянин сообщил о начале строительства второго этапа Троицкой линии метро Общество, 19:48
Акции Tesla выросли на фоне «загадочных» публикаций компании в соцсетях Инвестиции, 19:45
Иллинойс и Чикаго подали в суд на Трампа из-за ввода Нацгвардии Политика, 19:42
Сборная России потеряла трех игроков перед матчами с Ираном и Боливией Спорт, 19:38
Экзоскелеты и робопсы: как и для чего российский бизнес внедряет роботов Тренды, 19:34
Три беспилотника обезвредили на территории предприятия в Тюмени Политика, 19:33
Путин передал в управление Росимуществу еще один актив Silgan Политика, 19:29
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Рэпер Macan заявил, что уйдет служить в армию Общество, 19:23
Экс-лидер «Авангарда» помог «Автомобилисту» победить бывшую команду Спорт, 19:21
Путин утвердил главу российской делегации на саммите АТЭС Политика, 19:13