Российские войска заняли село в Харьковской области

Российские подразделения продвинулись к югу от государственной границы

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» заняли населенный пункт Отрадное в Харьковской области.

Это село находится в нескольких километрах от российско-украинской границы. Северней находится село Меловое, о контроле над которым Минобороны сообщало летом.

Также в зоне ответственности группировки «Север» нанесены удары по позициям шести украинских бригад и штурмового полка в районах населенных пунктов Андреевка, Искрисковщина, Краснополье, Кондратовка, Петрушевка, Осоевка, Амбарное, Волчанск, Чугуновка.

Материал дополняется