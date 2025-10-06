 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Российские войска заняли село в Харьковской области

Российские войска заняли село Отрадное в Харьковской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские подразделения продвинулись к югу от государственной границы
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» заняли населенный пункт Отрадное в Харьковской области.

Это село находится в нескольких километрах от российско-украинской границы. Северней находится село Меловое, о контроле над которым Минобороны сообщало летом.

Также в зоне ответственности группировки «Север» нанесены удары по позициям шести украинских бригад и штурмового полка в районах населенных пунктов Андреевка, Искрисковщина, Краснополье, Кондратовка, Петрушевка, Осоевка, Амбарное, Волчанск, Чугуновка.

Материал дополняется

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Минобороны Харьковская область
