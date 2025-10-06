Российские войска заняли село в Харьковской области
Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» заняли населенный пункт Отрадное в Харьковской области.
Это село находится в нескольких километрах от российско-украинской границы. Северней находится село Меловое, о контроле над которым Минобороны сообщало летом.
Также в зоне ответственности группировки «Север» нанесены удары по позициям шести украинских бригад и штурмового полка в районах населенных пунктов Андреевка, Искрисковщина, Краснополье, Кондратовка, Петрушевка, Осоевка, Амбарное, Волчанск, Чугуновка.
Материал дополняется
