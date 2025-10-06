 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

Сюжет
Военная операция на Украине
Цивилев напомнил, что в 2022 году некоторые IТ-специалисты покинули Россию. Министр подчеркнул, что военный опыт имеет прямую связь с технологиями, и призвал активно трудоустраивать вернувшихся с Украины военных
Сергей Цивилев
Сергей Цивилев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Министр энергетики Сергей Цивилев призвал устраивать на работу в IT вернувшихся из зоны проведения спецоперации бойцов. Об этом он заявил на конференции «Газпром Нефти» byteoilgas_conf, передает корреспондент РБК.
Он отметил, что перед отраслью стоит большая задача помочь таким специалистам адаптироваться в мирной жизни.

Цивилев напомнил, что в 2022 году многие специалисты покинули Россию. «Многие IТ-специалисты в 2022-м сбежали из России, и слава богу. Все получилось и без них, в стране остались лучшие кадры», — заявил он.

В ходе выступления министр подчеркнул, что военный опыт имеет прямую связь с технологиями. «Война сейчас — это тоже IT, там используются самые разные технологии, и участники военных действий каждый день показывают свой опыт», — отметил Цивилев.

Путин подписал закон о праве бойцов с инвалидностью на две пенсии
Политика

О необходимости поддерживать участников боевых действий не раз говорил президент Владимир Путин. «Они должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты», — сказал он в послании Федеральному собранию в феврале 2024 года.

Помощью военнослужащим занимается фонд «Защитники Отечества», возглавляемый заместителем Минобороны Анной Цивилевой, супругой министра энергетики. В уставе фонда перечислены виды помощи, которые смогут получить участники военной операции на Украине или члены их семей. К ним относятся, в частности, содействие в трудоустройстве, в том числе переобучение.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Шокурова Екатерина Шокурова
Сергей Цивилев IT Военная операция на Украине трудоустройство
Сергей Цивилев фото
Сергей Цивилев
политик, министр энергетики России
21 сентября 1961 года
Материалы по теме
Депутат сообщил о недоплате денег раненным в зоне военной операции бойцам
Политика
Минфин предложил налоговые льготы семьям с детьми и участникам операции
Экономика
Глава «Опоры России» назвал несправедливыми льготы Сколково и IT-компаний
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Решетников оценил влияние высоких ставок на потенциал роста экономики Экономика, 14:06
АТОР опровергла запрет на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте Общество, 14:02
В Совете Европы рассказали о ходе подготовки спецтрибунала против России Политика, 14:00
Что известно о новом генеральном директоре «Спартака» Спорт, 13:57
Мошенники выманили у пенсионерки ₽14 млн за «доверенность на террориста» Общество, 13:57
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции Политика, 13:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В «Краснодаре» заступились за обвиненного в расизме капитана Спорт, 13:48
Японский индекс Nikkei обновил рекорд в ожидании смены премьер-министра Инвестиции, 13:46
Ждут ли Францию досрочные выборы после очередной отставки премьера Политика, 13:46
Песков рассказал, что внуки тепло поздравят Путина с днем рождения Общество, 13:41
В Петербурге изъяли более 2700 устройств для майнинга на подпольной ферме Крипто, 13:41
В Черниговской области сообщили о повреждении энергообъекта Политика, 13:40
Вышел трейлер фильма «Левша» с Юрием Колокольниковым Life, 13:32