Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
Министр энергетики Сергей Цивилев призвал устраивать на работу в IT вернувшихся из зоны проведения спецоперации бойцов. Об этом он заявил на конференции «Газпром Нефти» byteoilgas_conf, передает корреспондент РБК.
Он отметил, что перед отраслью стоит большая задача помочь таким специалистам адаптироваться в мирной жизни.
Цивилев напомнил, что в 2022 году многие специалисты покинули Россию. «Многие IТ-специалисты в 2022-м сбежали из России, и слава богу. Все получилось и без них, в стране остались лучшие кадры», — заявил он.
В ходе выступления министр подчеркнул, что военный опыт имеет прямую связь с технологиями. «Война сейчас — это тоже IT, там используются самые разные технологии, и участники военных действий каждый день показывают свой опыт», — отметил Цивилев.
О необходимости поддерживать участников боевых действий не раз говорил президент Владимир Путин. «Они должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты», — сказал он в послании Федеральному собранию в феврале 2024 года.
Помощью военнослужащим занимается фонд «Защитники Отечества», возглавляемый заместителем Минобороны Анной Цивилевой, супругой министра энергетики. В уставе фонда перечислены виды помощи, которые смогут получить участники военной операции на Украине или члены их семей. К ним относятся, в частности, содействие в трудоустройстве, в том числе переобучение.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели
Лекорню объявил новый состав правительства Франции
Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда
Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации
Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус
Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом
Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов
В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля
На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов