Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

Министр энергетики Сергей Цивилев призвал устраивать на работу в IT вернувшихся из зоны проведения спецоперации бойцов. Об этом он заявил на конференции «Газпром Нефти» byteoilgas_conf, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что перед отраслью стоит большая задача помочь таким специалистам адаптироваться в мирной жизни.

Цивилев напомнил, что в 2022 году многие специалисты покинули Россию. «Многие IТ-специалисты в 2022-м сбежали из России, и слава богу. Все получилось и без них, в стране остались лучшие кадры», — заявил он.

В ходе выступления министр подчеркнул, что военный опыт имеет прямую связь с технологиями. «Война сейчас — это тоже IT, там используются самые разные технологии, и участники военных действий каждый день показывают свой опыт», — отметил Цивилев.

О необходимости поддерживать участников боевых действий не раз говорил президент Владимир Путин. «Они должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты», — сказал он в послании Федеральному собранию в феврале 2024 года.

Помощью военнослужащим занимается фонд «Защитники Отечества», возглавляемый заместителем Минобороны Анной Цивилевой, супругой министра энергетики. В уставе фонда перечислены виды помощи, которые смогут получить участники военной операции на Украине или члены их семей. К ним относятся, в частности, содействие в трудоустройстве, в том числе переобучение.