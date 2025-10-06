Залужный назвал удар «Орешником» по Днепру показателем отставания Украины

Чтобы противостоять «Орешнику», Украине нужно аналогичное оружие или система, способная зафиксировать старт ракеты и рассчитать ее траекторию, заявил Залужный

Валерий Залужный (Фото: Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Отсутствие у Украины собственной космической инфраструктуры напрямую влияет на национальную безопасность страны и ставит ее в зависимость от партнеров на фоне разработки в России ракетного комплекса «Орешник», написал в статье для портала «Милитарный» бывший главком ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный.

Удар «Орешником» в Днепре в ноябре 2024 года Залужный назвал «еще одним сверхважным индикатором» технологического отставания и зависимости в сфере космических технологий. «Использование такого типа вооружения предназначено для доставки как ядерных зарядов, так и баллистических ракет в обычном снаряжении», — написал он.

Чтобы нейтрализовать угрозу «Орешника», Украине нужна либо аналогичная система, либо система, способная зафиксировать старт такой ракеты, рассчитать ее траекторию и определить район поражения, а также система дальней противоракетной обороны, уверен экс-главком.

«Орешник» — российская баллистическая ракета средней дальности. Впервые о ее применении власти сообщили 21 ноября 2024 года. По словам президента Владимира Путина, целью стал объект в Днепре — «один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение». Удар стал ответом на атаки Украины американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow на объекты в Курской и Брянской областях, подчеркивал Путин. Кремль заявлял, что Россия, запустив «Орешник», продемонстрировала свои возможности ответа на «безрассудные» действия Запада. Украина назвала действия России шагом к эскалации. В минувшем августе Путин сообщил, что произведен первый серийный комплекс «Орешник», он поступил в войска.

Залужный напомнил, что, согласно программе правительства Украины, Космические войска в стране создадут до конца года, это «запоздалое, но все еще актуальное» решение. Космос должен «как можно быстрее стать еще одним доменом», где стране нужно достичь ключевых технологических изменений, считает бывший главком. Украине также необходим орган управления разведкой на стратегическом уровне, а ВСУ — собственные спутники для наблюдения, навигации и связи, пишет он.